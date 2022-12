Pays-Bas / Argentine : comment regarder le match en streaming ?

L’une des rencontres les plus attendues de cette Mondiale Qatar 2022 est l’affrontement entre les Pays-Bas de Memphis Depay et l’Argentine de Lionel Messi en quarts de finale. En plus, le vainqueur de ce match rejoindra directement le dernier carré de cet évènement de renom. Découvrez comment regarder le match Pays-Bas/Argentine en direct ou en replay, peu importe votre emplacement.

Plus qu’une journée nous sépare de cette rencontre incontournable opposant De Oranjes et l’Albiceleste. TF1 diffuse ce match ce vendredi 09 décembre à 20 h. Si vous êtes en dehors de France, vous devez savoir que cette chaîne est inaccessible depuis l’étranger. Toutefois, pas de panique ! Vous pouvez profiter pleinement de ce match n’importe où en Europe. Comment ? Découvrez dans ce guide nos astuces pour suivre les quarts de finale entre gratuitement et en direct.

Comment regarder le match Pays-Bas/Argentine en streaming et en replay ? Que vous soyez en France ou à l’étranger, Molotov vous donne la possibilité de regarder la rencontre qui opposera l’équipe des Pays-Bas et de l’Argentine depuis tous vos écrans connectés. Pour ce faire, voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter pleinement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Regarder le match Pays-Bas / Angleterre autrement avec Molotov

Que vous soyez dans votre bureau en Belgique, sur un chantier en Espagne ou même dans un lounge-bar en Italie, rien ne vous empêche de regarder tous les matchs de la coupe du monde. En effet, Molotov retransmet toutes les émissions de TF1. Autrement dit, il vous donne accès à la totalité des affrontements de toutes les équipes du monde entier pendant cette Coupe du monde 2022.

Molotov vous donne l’opportunité de soutenir votre équipe favorite à distance sur votre ordinateur, tablette, smartphone, et même votre smart TV. Pour l’utiliser, il vous suffit de vous rendre sur votre magasin d’application virtuel ou directement sur son site. Vous pouvez ensuite installer l’application et ouvrir un compte.

Il faut savoir que Molotov Tv n’est accessible qu’en France. Pour pouvoir profiter de ce service dans toute l’Europe, il est nécessaire de souscrire à l’offre Molotov plus tarifée à 4,99 € / mois. Un prix très accessible compte tenu des avantages que la plateforme vous offre.

La télé accessible partout et à tout moment

Molotov est la solution idéale pour les personnes qui préfèrent regarder les programmes TV en direct, mais aussi en dehors de la grille de programmation. Par ailleurs, ce service de distribution de télévision par Internet en over the top (OTT) est compatible avec tous les appareils connectés tels que les ordinateurs, smartphones ou tablettes. Vous pouvez également diffuser vos contenus sur votre Smart TV via Chromecast, en installant l’application ou encore en passant par le navigateur web. Ainsi, vous pouvez regarder vos émissions préférées de n’importe où et quand vous voulez.

Entre outre, en vous abonnant à Molotov Plus, vous aurez accès à de nombreuses chaînes, accès à 80 chaînes (y compris TF1), que vous pourrez directement ou au moment où vous serez le plus à l’aise grâce au replay. De ce fait, à part le match Pays-Bas/Argentine, vous pouvez suivre des milliers de programmes télé. Films, séries françaises et américaines, sports, actualités, documentaires, programmes pour enfants… Avec Molotov Plus, toutes vos émissions TV sont à portée de main, peu importe votre localisation. De plus, cette offre vous donne la possibilité de regarder vos émissions sur plusieurs appareils simultanément.

En outre, Molotov met à la disposition des utilisateurs un moteur de recherche permettant d’accéder à un contenu en quelques clics. Il suffit de taper le nom de l’émission ou d’un acteur pour que le programme s’affiche.

Match Pays-Bas/Argentine : FAQ sur la compétition

À quelle heure sera diffusé le match entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le coup d’envoi du match entre les Pays-Bas et l’Argentine pour le quart de finale sera donné le 09 décembre 2022 à 20 h 00.

Quelles chaînes diffusent officiellement la Coupe du monde 2022 en France ?

En France, les chaînes qui sont autorisées à diffuser la Coupe du monde au Qatar sont beIN Sports et TF1. Dans le cas où la première propose l’intégralité des matchs, la deuxième quant à elle ne transmet que les 28 plus belles rencontres, incluant toutes celles de l’équipe de France.

Où se déroule le match entre Pays-Bas et Argentine ?

La rencontre se déroulera au Lusail Stadium à Doha.