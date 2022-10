RAID Shadow Legends : quel starter pouvez-vous choisir ?

RAID Shadow Legends est réputé par son gameplay très riche et sa profondeur en termes de team building, de maîtrise et d’équipement. Les gamers débutants seront certainement déroutés par les nombreux paramètres de ce jeu à considérer. À peine arrivés dans le monde d’heroic fantasy, ils devront alors sélectionner un champion parmi les 4 starters.

Elhain : spécialiste dans l’attaque

Il s’agit d’un Haut Elfe qui s’est spécialisé dans l’attaque. Certes, Elhain est le personnage de l’introduction qui peut énerver le plus, mais, cela ne signifie pas qu’il faudra l’éliminer d’office. En effet, c’est un héros très puissant qui a une courbe de progression optimisée. Elhain excelle notamment dans les Dégâts de zone.

Il se débrouille parfaitement aussi en 1 contre 1. De plus, il a quelques compétences. D’abord, il sait s’y prendre avec le tir appliqué. C’est une attaque répétée contre 1 cible, si celui-ci inflige un coup critique. La flèche éclair sert à viser un ennemi, ensuite l’attaque se répercute sur les autres. Si la première cible meurt, Elhain a un bonus de taux d’attaque pendant trois tours. Enfin, la vallée de la mort est une attaque de zone pour toucher deux fois chaque ennemi.

Kael, pour faire autant de dégâts

Kael, également connu comme l’Elfe Noir est un excellent choix. Cependant, il fait beaucoup de dégâts, plus sur la longueur que durant les attaques isolées. Il n’est pas plus équilibré qu’Elhain. Il est plus souvent utilisé contre plusieurs cibles plutôt qu’en combat singulier. Toutefois, il révèle son potentiel lorsqu’il doit affronter des boss, un peu plus tard dans le jeu.

Tout comme les autres starters, il a aussi quelques compétences. Son sombre éclair se traduit comme une attaque contre 1 cible. Pendant cette attaque, il peut empoisonner son propre ennemi durant deux tours. La pluie acide est, en plus, l’une de ses attaques de zone touchant tous les ennemis. La barre de tour du personnage se recharge alors à 25% lorsqu’il a tué un ennemi. Cela signifie qu’il peut agir beaucoup plus fréquemment, comparé aux autres. Puis, il y a le » désintégrer » qui est à peu près une attaque de zone touchant 4 cibles de façon aléatoire et pouvant les empoisonner pendant deux tours.

Galek pour écraser les adversaires dès le début

Galek est nommé le champion Orc. C’est un très bon choix si vous désirez écraser vos ennemis dès le début du jeu. Cependant, il ne sera pas plus intéressant que les deux premiers personnages, Elhain et Kael.

Galek est efficace dans un combat 1 contre 1 et en AoE. Ce champion inflige des dégâts très importants à ses ennemis avec ses débuffs. Parmi les compétences de Galek, il y a la balafre croisée qui lui permet d’attaquer 1 seule cible, deux fois. Puis, le fauteur de troubles est aussi une attaque de zone touchant tous ses adversaires. Il permet de booster la vitesse du personnage, pendant deux tours. Concernant la lame maudite, ce type d’attaque de zone touche seulement 4 ennemis et fait baisser leur propre défense. Par ailleurs, si la cible a eu au moins deux débuffs, elle pourra prendre un autre malus de défense.

Athel, le champion qui a un buff

Athel est considéré comme une championne Telerien. Elle est le seul des quatre héros qui, dès le départ, bénéficie d’un buff. Cependant, elle est la plus faible de tous, que ce soit à court ou à long terme. Ses stats n’impressionnent pas autant que celles des autres starters. De plus, elle manque de punch notamment pour infliger des dégâts.

Parmi ses compétences, il y a le « foudroyer » qui est une triple attaque contre 1 seule cible. Celui-ci permet de rendre l’ennemi plus faible, pendant deux tours. En ce qui concerne la bénédiction supérieure, elle peut augmenter l’attaque et la défense. D’autant plus qu’elle octroie un tour de plus si la santé du personnage, c’est-à-dire la barre, est en dessous de 50%. Une autre compétence d’Athel est les lames divines. Il s’agit d’une attaque de zone qui permet de toucher tous les adversaires.