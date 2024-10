Quel est le meilleur film de Bong Joon-ho ? Notre top 10 vous donne la réponse

Bong Joon-ho, ce nom résonne aujourd’hui comme une véritable légende dans le monde du cinéma. Ce réalisateur sud-coréen est connu pour ses œuvres captivantes et parfois provocantes. Il a toujours exploré les facettes les plus sombres de la société humaine.

Ce cinéaste s’impose au fil des années comme un maître incontesté du septième art, à sa manière. Découvrons ensemble quel est le meilleur film de Bong Joon-ho à travers ce top dix de ses meilleures créations.

Qui est le réalisateur Bong Joon-ho ?

Né le 14 septembre 1969 à Daegu, en Corée du Sud, Bong Joon-ho est devenu l’un des réalisateurs les plus influents de cette génération. Diplômé de la prestigieuse Université Yonsei, il débute sa carrière par des courts métrages avant de se faire remarquer avec son premier long métrage « Barking Dogs Never Bite ».

Au fil des années, il s’est illustré par son intelligence narrative, sa capacité à mélanger les genres et son talent pour aborder des problématiques sociales profondes. Ses films comme « Memories of Murder » et « The Host » témoignent de sa vision unique et de son engagement artistique. Avec une filmographie variée et audacieuse, le réalisateur continue de fasciner et d’influencer le monde du cinéma contemporain. Cinéaste accompli, Bong Joon-ho a remporté quatre Oscars, une Palme d’Or au Festival de Cannes et un Golden Globes 2020 avec son meilleur film.

10. Snowpiercer (2013), de la science-fiction, mais différemment

Avec « Le transperceneige« , Bong Joon-ho fait une incursion audacieuse dans le cinéma de science-fiction dystopique. Adapté de la bande dessinée française éponyme, le film se déroule dans un futur glacial où les derniers survivants de l’humanité vivent à bord d’un train en perpétuel mouvement autour de la Terre. Chaque wagon représente une classe sociale bien distincte.

Ce long métrage explore les thèmes de la lutte des classes et de l’injustice sociale de manière percutante. La combinaison de visuels saisissants, d’une narration intelligente et de performances impressionnantes font de « Snowpiercer » un titre incontournable dans la filmographie de Bong Joon-ho.

9. « Okja » (2017), une histoire d’amitié atypique

Avec « Okja », Bong Joon-ho nous emmène dans une aventure touchante mêlant éléments fantastiques et enjeux éthiques contemporains. Le film raconte l’histoire d’une jeune fille qui tente de sauver son amie porcine génétiquement modifiée des griffes d’une multinationale dévorante.

Au-delà des aspects de science-fiction, « Okja » soulève des questions profondes sur l’éthique animale et les pratiques industrielles effrénées. La belle amitié entre un porc et sa maîtresse donne au film une dimension émotionnelle puissante. Par la même occasion, la satire sociopolitique typique de Bong Joon-ho reste bien présente.

8. « Barking Dogs Never Bite » (2000)

Le titre « Barking Dogs Never Bite » peut être librement traduit par « Les chiens qui aboient ne mordent pas ». Ce tout premier film du réalisateur montre déjà les signes distinctifs du style inimitable de Bong Joon-ho. Cette comédie finement distillée raconte l’histoire d’un professeur d’université au chômage qui perd patience avec les aboiements incessants des chiens de son immeuble.

Cette fiction traite des défis quotidiens et des frustrations banales de la vie urbaine avec une ironie piquante et un humour noir caractéristique. Bien que moins connu que ses œuvres ultérieures, « Barking Dogs Never Bite » mérite une attention particulière pour son approche originale et satirique.

7. « Sea Fog » (2014) : consécration en tant que scénariste

Même lorsqu’il ne réalise pas lui-même, le talent de Bong Joon-ho reste indéniable. Pour « Sea Fog », il assume le rôle de scénariste. En imaginant chaque scène de ce film, il contribue à une histoire sombre et intense. Basé sur des événements réels, ce drame raconte le périple dangereux d’un bateau de pêche qui tente de faire passer clandestinement des migrants en Corée du Sud.

Le film explore les sacrifices humains et les dilemmes moraux dans des situations de survie extrêmes. Bien qu’il jongle avec plusieurs thématiques lourdes, « Sea Fog » témoigne d’une maîtrise narrative unique en son genre. Ce qui confirme l’expertise de Bong Joon-ho en matière de storytelling.

6. « Influenza » (2004) – un court métrage poignant

Peu après avoir marqué les esprits avec « Memories of Murder », Bong Joon-ho dirige « Influenza ». Ce court métrage innovant utilise des séquences de caméras de surveillance pour raconter son récit. L’histoire suit un homme ordinaire qui fait face à une crise économique personnelle. Il se tourne vers le crime. À travers cette méthode inhabituelle de narration, le réalisateur propose une analyse brutale et réaliste de la nature humaine confrontée au désespoir.

Le cinéma d’auteurs coréens compte de nombreux réalisateurs qui ont marqué l’industrie cinématographique mondiale. Bong Joon-ho fait office de tête de fil avec son mélange des genres et ses thèmes sociaux. A ses cotés, des réalisateurs tels que Park Chan-wook. Ce cinéaste signe la trilogie « Sympathy for Mr. Vengeance », « Oldboy »et « Lady Vengeance ». Il est reconnu pour son style visuel unique et ses récits intenses. Le réalisateur Kim Ki-duk, créateur de « Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring » et de « 3-Iron »,figure également parmi les maîtres de la discipline.

5. « Tokyo ! » (2008), segment de « Shaking Tokyo »

Dans le film « collectif Tokyo ! », Bong Joon-ho signe le segment intitulé « Shaking Tokyo ». Ce court métrage explore la vie d’un hikikomori. Ces reclus volontaires refusent tout contact avec le monde extérieur. Lorsqu’un livreur de pizza pénètre dans son univers hermétique, une connexion inattendue se forme. Ce déclic met en cause son mode de vie cloîtré.

Grâce à sa sensibilité et sa perspicacité, Bong Joon-ho capte parfaitement les émotions sous-jacentes de l’isolement et de l’espoir. Ce segment unique montre une autre facette du talent polymorphe du réalisateur. Si vous aimez les mélodrames, pensez également à lire notre Top des dramas coréens sur Disney Plus à ne pas rater.

4. « The Host » (2006), plus qu’un film d’horreur

Mélange d’horreur, de science-fiction et de satire sociale, le film « The Host » marque un tournant dans la carrière de Bong Joon-ho. Il le fait connaître en tant que réalisateur capable de fusionner divers genres cinématographiques de manière magistrale. Ce long métrage centré sur un monstre est autant une critique de la société contemporaine qu’un divertissement palpitant. L’intrigue commence lorsque des produits chimiques toxiques sont déversés dans la rivière Han. Ils donnent alors naissance à une créature monstrueuse qui terrorise Séoul.

En plus de ses scènes d’action intenses, « The Host » offre une réflexion poignante sur les dysfonctionnements gouvernementaux et les impacts environnementaux. Une fois de plus, Bong Joon-ho prouve qu’il sait capturer à la fois la tension dramatique et des moments de tendresse humaine.

🥉 « Mother » (2009),

Humain et bouleversant, « Mother » est un drame psychologique poignant centré sur une mère déterminée à prouver l’innocence de son fils accusé de meurtre. Ce film met en avant le talent de Bong Joon-ho pour créer des personnages profondément humains et crédibles.

Le synopsis suit Moon Ah-jung. Timide et solitaire, ce jeune héros accompagne une lycéenne qui rentre chez elle, mais celle-ci a été retrouvée morte le lendemain. Alors, il fut arrêté en tant que principal suspect. « Mother » est porté par une performance exceptionnelle de Kim Hye-ja dans le rôle principal. Il rend chaque moment du film incroyablement émouvant. Les thèmes de l’amour maternel, de la justice et de la moralité sont abordés avec une finesse rare. Ce sont ces sujets universels qui font de cette fiction une œuvre marquante dans la carrière du réalisateur.

🥈 « Memories of Murder » (2003)

Inspiré d’une histoire vraie, « Memories of Murder » est un thriller policier qui explore une série de meurtres non résolus. Les faits se sont déroulés dans une région rurale de la Corée du Sud des années 80. Le film met en lumière l’incapacité des autorités locales à résoudre le mystère. Il accentue ainsi la frustration et le désespoir des enquêteurs.

Avec ce film, Bong Joon-ho démontre son talent exceptionnel pour raconter des histoires complexes. Il confirme aussi sa capacité à maintenir un équilibre parfait entre suspense et drame humain. La réalisation est impeccable. Les performances des acteurs ajoutent une profondeur supplémentaire à cette œuvre déjà riche. La deuxième place de ce top 10 lui revient. En parlant de classement, savez-vous quel est le meilleur film avec Alain Delon ?

🏆 « Parasite » (2019), LE chef-d’œuvre aux 4 oscars

Impossible de parler de Bong Joon-ho sans évoquer son chef-d’œuvre ultime, « Parasite ». Sorti en 2019, ce film a non seulement conquis le cœur des spectateurs, mais aussi celui de la critique internationale. « Parasite » est une satire sociale qui dépeint avec brio les inégalités économiques et sociales de la Corée du Sud. L’histoire suit deux familles aux antipodes sur l’échelle sociale et montre comment leurs vies vont se croiser et s’imbriquer de manière tragique et inattendue. C’est un peu comme la dégringolade de Samsung.

La prestation époustouflante des acteurs et la mise en scène ingénieuse de Bong Joon-ho ont permis à Parasite de remporter quatre Oscars, dont celui du meilleur film de la compétition. C’est le premier long métrage en langue étrangère à remporter cette distinction. Grâce à ce film, Bong Joon-ho reçoit le prix du meilleur réalisateur. Le scénario a également été salué par le jury pour son audace et son innovation. Véritable consécration pour son directeur, « Parasite” a été le premier film sud-coréen à remporter l’ultime statuette hollywoodienne.

Bonus : où regarder les films de Bong Joon-ho en streaming ?

Vous pouvez trouver « Parasite » sur plusieurs plateformes comme Apple TV, Microsoft Store et Amazon Video. Louer le film sur ces sites est extrêmement simple et pratique. Une autre option pour visionner ce long métrage passe via FilmoTV. Cette plateforme reste connue pour sa riche collection de films d’auteur. Ils offrent aussi un essai gratuit de 14 jours, ce qui est idéal si vous êtes curieux avant de vous engager financièrement.

Pour voir le film « Memories of Murder » en streaming, le site UniversCiné en ligne est une très bonne source. Il offre une qualité irréprochable et propose d’interagir avec une communauté active de cinéphiles. Si vous aimez les films de monstres, vous pouvez le télécharger sur la plateforme Filmo. Pour sa part « Snowpiercer » est disponible sur Microsoft Store et Amazon Video. Enfin, « Okja » est actuellement accessible sur plusieurs grandes plateformes payantes de vidéo à la demande (VOD).

