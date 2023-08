Samsung en déroute ? Même les Coréens passent à l’iPhone

Android en perte de vitesse face à Apple ? Le plus remarquable, c’est que cela se déroule sur le territoire même de Samsung puisque les jeunes Coréens optent plus pour les iPhone.

Selon un nouveau rapport basé sur une enquête récente, une tendance significative se dessine parmi les jeunes Sud-Coréens. Ces derniers, âgés de moins de 30 ans, sont au centre de cette évolution.

Migration des jeunes vers l’iPhone

Le rapport, publié par CounterpointResearch, met en lumière une transformation majeure. Initialement, 85 % des jeunes Sud-Coréens avaient opté pour un téléphone Android comme premier smartphone. Cependant, la tendance a radicalement évolué, surtout au détriment de Samsung, avec 53 % d’entre eux ayant désormais adopté l’iPhone.

Impact sur les préférences persistantes

Parmi les jeunes sud-coréens de moins de 30 ans ayant choisi l’iPhone comme premier téléphone, une majorité écrasante, 92 %, reste fidèle à l’iPhone. Cette constance témoigne de l’adhésion durable à la plateforme iPhone.

Préférence locale et influences d’achat

Le rapport met en évidence le soutien aux entreprises locales comme Samsung et LG. Même si ce dernier s’est retiré en avril 2021 du secteur des smartphones, son impact persiste.

L’enquête de CounterpointResearch a sondé 1 000 Sud-Coréens au cours de la première moitié de l’année. Les résultats révèlent que de nombreux jeunes optent pour un téléphone Android au départ. Ceci s’explique par la priorité donnée aux préférences des personnes ayant un réel pouvoir d’achat, comme les parents.

Passage de l’Android à l’iPhone : Les raisons

Les motivations derrière la transition des jeunes Sud-Coréens de l’Android tel que Samsung à l’iPhone sont multiples. Les performances (32 %) et l’image de la marque (31 %) sont les deux principales raisons évoquées.

L’importance des performances, la satisfaction globale et les attentes envers l’appareil photo de l’iPhone sont soulignées. Ces aspects se distinguent comme points forts et ont attiré l’attention particulière des utilisateurs.

L’avenir des préférences

Parmi les jeunes Sud-Coréens ayant opté pour un iPhone comme premier téléphone et qui maintiennent cette préférence, une écrasante majorité de 76 % affirme ne pas envisager d’utiliser un téléphone Android à l’avenir.

Parmi les raisons avancées, 52 % citent la conception des téléphones Android comme principale préoccupation. En outre, 29 % mettent en avant les performances de ces appareils comme source de désagréments.

Le rôle de la commodité et de l’expérience utilisateur

Une analyse plus globale de l’évolution des préférences révèle d’autres éléments. Plus de la moitié des utilisateurs, suite à leur transition de l’iPhone à Android ont été convaincus par des fonctionnalités conviviales.

Ces fonctionnalités incluent Samsung Pay, le service de paiement mobile de Samsung, et une interface utilisateur intuitive. Ces éléments pourraient également jouer un rôle crucial pour les utilisateurs d’iPhone envisageant un futur changement vers Android.

Recommandations pour les fabricants Android

Dans le contexte de ces changements de préférences, CounterpointResearch propose une stratégie aux fabricants Android. L’accent doit se porter sur la commodité et l’expérience utilisateur dans leurs publicités télévisées. Cette orientation vise à répondre de manière plus précise aux attentes et besoins des jeunes consommateurs coréens. Ainsi, les géants tels que Samsung pourrait reconquérir les Coréens au détriment d’iPhone.