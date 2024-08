Afin d'immortaliser l'une des étoiles du cinéma français qui est devenu éternel, voici notre top des meilleurs films avec Alain Delon.

Le cinéma français est en deuil. Alain Delon, s'est éteint à l'âge de 88 ans ce dimanche 18 août. Acteur et réalisateur accompli, il a laissé derrière lui un solide héritage cinématographique depuis son apparition à l'écran dans les années 50. De Luchino Visconti à Jean-Pierre Melville, en passant par René Clément, celui qu'on surnomme le Guépard, a collaboré avec les grands ténors du septième art.

Grâce à son magnétisme, son charisme et son côté avant-gardiste, il n'a cessé d'inspirer des générations de cinéphiles. Pour lui rendre un dernier hommage, revenons sur cinq de ses films les mieux notés. Ces films n'ont pas seulement marqué sa carrière mais aussi l'histoire du cinéma français dans son ensemble !

Le Samouraï (1967) – Réalisé par Jean-Pierre Melville

Alain Delon est le Jef Costello de Jean-Pierre Melville. Incarnant un tueur à gages solitaire, méticuleux et implacable, il suit un code d'honneur strict, rappelant celui des samouraïs. Sauf qu'après avoir accompli un énième contrat, il devient la cible de la police. Se retrouvant pris dans une spirale de trahisons et de manipulations, il doit tout faire pour laver son honneur.

Considéré comme le pape du cinéma noir français, Jean-Pierre Melville a su capturer la froideur et le mystère de Delon dans ce rôle taillé parfaitement pour lui. Il faut croire que le tournage de Le Samouraï n'est pas la première collaboration entre le réalisateur et l'acteur. Toutefois, cet œuvre fait partie des meilleurs films d'Alain Delon à ses débuts.

Plein Soleil (1960) – Réalisé par René Clément

Plein Soleil est l'un des films qui a permis à Alain Delon de se faire un nom dans le cinéma mondial. Ce film n'est autre que l'adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, et tourne effectivement autour de Tom Ripley.

Ce jeune homme est chargé de ramener le riche Philippe Greenleaf aux États-Unis. Fasciné par le style de vie de Philippe, Tom finit par comploter pour prendre sa place, plongeant dans un tourbillon de mensonges et de crimes. Un thriller énigmatique digne des grands cinéastes !

Ce film fait partie de l'héritage cinématographique que Delon nous a légué. Son Tom Ripley est parfaitement interprété grâce à sa beauté vénéneuse qui épouse parfaitement la complexité de ce rôle. Entre charme irrésistible et noirceur moral, Delon a su envouter le public avec son personnage !

Rocco et ses frères (1960) – Réalisé par Luchino Visconti

Alain Delon est plus que l'incarnation de la beauté qui fait virevolter les cœurs des femmes sans laisser les hommes indifférents pour autant. Son talent sans faille lui a permis d'interpréter un personnage sensible, empli d'amour et de compassion dans Rocco et ses frères.

Cet œuvre cinématographique raconte l'histoire de la famille Parondi qui quitte le sud de l'Italie pour Milan, espérant une vie meilleure. Alain Delon incarne Rocco, un jeune homme pur et naïf, sauf qu'il va se faire prendre dans un conflit familial destructeur entre ses frères. L'acteur joue son rôle à la perfection, ajoutant une autre dimension au film.

Le Cercle Rouge (1970) – Réalisé par Jean-Pierre Melville

Ce film raconte l'histoire de Corey, un détenu fraîchement libéré (interprété par Alain Delon), qui organise un audacieux braquage de bijouterie avec deux complices. Ils sont poursuivis par un commissaire de police tenace avec la mise à l'épreuve du code d'honneur des criminels…

Il faut croire qu'encore une fois, Alain Delon brille dans le rôle du héros taciturne. Dans son personnage, il joue un homme qui parle peu mais agit rapidement. Le Cercle Rouge fait partie des meilleurs films policiers français de tout le temps. Qui plus est, Delon réussit à captiver le public par sa présence énigmatique et son charisme indéniable. Des atouts qui font son charme !

Le Guépard (1963) – Réalisé par Luchino Visconti

Après plusieurs collaborations, Luchino Visconti arrive à capturer avec brio la décadence et la beauté d'une époque de transition dans Le Guépard. C'est certainement l'un des meilleurs films d'Alain Delon adorés des cinéphiles.

Adapté du roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le film se déroule en Sicile au XIXe siècle, durant le Risorgimento. En effet, le prince Fabrizio Salina et son neveu Tancredi sont au cœur de l'intrigue. Derrière son joli minois, Tancredi est un jeune homme opportuniste qui essaie d'embrasser le changement pour s'assurer une place dans le nouveau régime. On peut voir que sa prestation allie charme et complexité tout en reflétant avec perfection le conflit entre tradition et modernité.

Avec ces films, vous pouvez apprécier le talent d'Alain Delon et sa capacité à glisser dans la peau de ses personnages. Son regard perçant et sa présence hypnotique, ont laissé une marque indélébile dans l'univers cinématographique français. Raison pour laquelle lui rendre un dernier hommage est plus qu'un simple devoir.

