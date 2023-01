Un autre Squid Game parmi ces séries coréennes de 2023 sur Netflix ?

Netflix va enrichir son catalogue de séries coréennes pour 2023 (aussi connues comme dramas coréens). Une décision motivée par le succès phénoménal de Squid Game il y a un peu plus d’un an.

Quand Netflix a diffusé pour la première fois Squid Game en septembre 2021, la plateforme ne s’attendait à ce que la série coréenne devienne un phénomène mondial. Plus d’une année après sa sortie, celle-ci continue de gagner en popularité, malgré la concurrence des autres titres phares du streamer américain. Cela motive ainsi Netflix à commander plus de séries coréennes pour 2023.

Les nouvelles séries coréennes de Netflix pour le premier trimestre 2023

Netflix a prévu une liste assez longue pour les nouvelles séries coréennes de 2023. Cependant, seuls deux titres ont eu une date de sortie. Le premier est déjà en diffusion en Corée, tandis que le second sortira le mois prochain. Ce sont des comédies romantiques intitulées Crash Course in Romance et Love to Hate You.

Crash Course in Romance

14 janvier | Comédie romantique

La rencontre improbable d’une propriétaire de boutique de banchan et d’un illustre professeur de mathématiques. Une romance dans le monde impitoyable de l’enseignement privé.

Déjà disponible en Corée du Sud, la série signe des scores d’audience assez intéressants. Nielsen Korea – la référence coréenne des mesures d’audience – indique Crash Course in Romance leader sur ses 2 premiers épisodes. Néanmoins, la série est encore loin d’être le nouveau phénomène Squid Game.

Crash Course in Romance a signé des scores d’audience très prometteurs en Corée du Sud.

Love to Hate You

10 février | Comédie romantique

Elle est une avocate qui ne veut jamais perdre la face contre un homme. Lui est un acteur populaire qui se méfie des femmes. Le destin va les réunir contre leur gré.

Les autres titres qui parleront d’amour

Doona!

2023 | Comédie romantique

Un étudiant tout ce qu’il y a de plus ordinaire devient le colocataire d’une ancienne gloire de K-pop. Son quotidien ne sera plus pareil.

See You in my 19th Life

2023 | Romance fantastique

Elle se réincarne depuis mille ans se souvenant de ses vies antérieures. Après une 18e réincarnation très brève, elle va retrouver le compagnon de son ancien « elle » à sa 19e réincarnation.

Destined with You

2023 | Romance fantastique

Une incroyable histoire d’amour qui va pourtant naître autour d’un livre maudit ancien de 300 ans. Ils vont devoir prouver que l’amour peut triompher du mal.

King the Land

2023 | Comédie romantique

Lui, est l’héritier d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Elle, est une hôtelière qui affiche toujours un grand sourire, jusqu’à ce qu’elle le rencontre.

Behing Your Youch

2023 | Comédie romantique

Une aspirante vétérinaire acquiert du jour au lendemain une aptitude psychométrique. Ce don lui fera croiser le chemin d’un charmant enquêteur de police.

A Time Called You

2023 | Romance fantastique

Dans son deuil, une femme remonte le temps pour arriver en 1998, dans le corps d’une autre personne. Elle fait ensuite la rencontre d’un homme qui est le sosie de son défunt amour.

Les séries coréennes comiques sur Netflix en 2023

Mask Girl

2023 | Comédie noire

Une employée de bureau ne sent pas bien dans sa peau, son apparence la complexe beaucoup. Du jour au lendemain, elle devient pourtant une personnalité connue sur Internet.

The Good Bad Mother

2023 | Comédie

Elle est une mère célibataire qui a tout donné pour son fils. Ce dernier devenu procureur est victime d’un accident qui le rend amnésique. Un nouveau départ pour la mère et le fils.

Les drames et les thrillers

Bloodhounds

2023 | Thriller

Trois jeunes doivent rembourser une grosse dette. Ils font alors incursion dans le monde sans pitié des usuriers pour essayer de payer celle-ci.

Celebrity

2023 | Drame

Le parcours d’une jeune femme ambitieuse qui aspire à devenir la plus grande influence de Séoul. La célébrité, l’argent et le pouvoir demandent souvent des sacrifices importants.

Goodbye Earth

2023 | Drame

Un gigantesque astéroïde menace de détruite la Terre. Un professeur est prêt à tout pour garantir la sécurité de ses étudiants.

Daily Dose of Sunshine

2023 | Drame

Une jeune infirmière psychiatrique met tout en œuvre pour apporter un rayon de soleil aux patients à sa charge. La mission n’est pas de tout repos.

Queenmaker

2023 | Drame

Le consultant d’un puissant conglomérat change de bord pour basculer dans la politique. Sa nouvelle mission : faire d’une avocate en droit civil obstinée la prochaine maire de Séoul.

L’action et l’horreur également au programme

Black Knight

2023 | Science-fiction

Les Black Knights ne sont pas banals livreurs. La survie de l’humanité sur eux dans un 2071 ravagé par la pollution de l’air.

Gyeongseong Creature

2023 | Horreur

Durant les derniers mois de la colonisation japonaise, deux jeunes adultes se battent pour leur survie contre une mystérieuse créature.

Bien que sa première saison ne soit pas encore sortie, la série a déjà été renouvelée pour une deuxième. Gyeongseong Creature aurait ainsi le potentiel d’être le prochain Squid Game parmi les nouvelles séries coréennes 2023 de Netflix.

Park Seo-joon, tête d’affiche de la série, fera une apparition cette année dans The Marvels du MCU.

Song of the Bandits

2023 | Action

Des bandits farouches ne reculent devant rien pour défendre leurs terres et leurs proches dans la région de Gando. L’intrigue se déroule à l’époque de l’occupation japonaise dans les années 20.

Les séries coréennes Netflix qui auront une suite en 2023

The Glory (Partie 2)

10 mars | Drame

Une ancienne victime de harcèlement scolaire devient enseignante titulaire dans une école élémentaire. L’enfant de son ancien harceleur y est scolarisé.

D.P. (Saison 2)

2023 | Drame

Un soldat assez perspicace intègre contre toute attente l’unité de la police militaire chargée de rechercher les déserteurs. La nouvelle recrue va alors découvrir une dure réalité.

Sweet Homes (Saison 2)

2023 | Horreur Un jeune homme solitaire pense se remettre de la disparition de sa famille dans un nouvel appartement. Des monstres font ensuite leur apparition pour mettre un terme à sa tranquillité.

