[BON PLAN] – Drone Potensic ATOM SE – Votre compagnon de vol 4K à prix réduit

Vous rêvez de prendre de superbes photos et vidéos aériennes en 4K tout en profitant d’un vol stable et fluide ? Ne cherchez pas plus loin ! Le drone Potensic ATOM SE est la réponse à vos souhaits.

Une affaire spéciale, le prix a chuté

Et maintenant, vous pouvez obtenir le drone Potensic ATOM SE avec une réduction exceptionnelle de 15% ! Profitez du plaisir de voler avec l’ATOM SE à un prix exceptionnel de 246,49 euros au lieu de 289,99 euros, TVA incluse.

La modalité de paiement en 4 fois vous permet de répartir votre investissement en toute simplicité. Cela offre l’opportunité de profiter de la technologie de pointe du ATOM SE sans compromettre votre budget.

De plus, on offre la livraison gratuite pour que le drone soit livré chez vous en toute sécurité. Le produit sera prêt à prendre son envol et sera livré le samedi 3 février 2024.

Découvrez maintenant le drone Potensic ATOM SE

Capturez votre monde en 4K

Le drone Potensic ATOM SE est équipé d’une caméra 4K CMOS 1/3″ 12MP. Cela vous permet de capturer des photos et vidéos en Ultra Haute Définition. Son FOV de 118° et son angle de réglage vertical de +20° à -90° vous offrent une liberté de prise de vue impressionnante.

Grâce à la technologie ShakeVanish, l’oscillation de l’environnement est éliminée. Ne manquez plus aucune occasion de capturer des moments inoubliables avec une qualité d’image exceptionnelle.

Un contrôle de vol sans faille avec SurgeFly

Le système de contrôle de vol SurgeFly du Potensic ATOM SE offre une expérience de vol fiable et fluide. Avec trois modes de vol différents (Vidéo, Normal, Sport), vous pouvez choisir la vitesse qui vous convient, que vous soyez débutant ou pilote chevronné. En mode Sport, atteignez une vitesse maximale de 16m/s, soit 57,6 km/h, pour des sensations fortes garanties dans les airs.

Transmission HD 4KM et GPS de haute précision

La portée de transmission du Potensic ATOM SE atteint jusqu’à 4KM. Cette portée vous permet d’explorer davantage tout en profitant d’une transmission vidéo fluide. Le système de positionnement GPS de haute précision assure un vol en toute sécurité, avec la possibilité de faire revenir le drone au point de décollage d’un simple clic, que ce soit en cas de batterie faible, de signal perdu ou à votre demande.

L’application PotensicPro offre également des fonctionnalités avancées telles que le suivi, le vol trajet et le vol circulaire, pour des prises de vue aériennes encore plus impressionnantes.

Stabilité et sécurité garanties

Le Potensic ATOM SE est équipé de la technologie de positionnement de vision vers le bas et d’un capteur TOF. Cette option garantit une stabilité et un contrôle optimaux même en l’absence de GPS. Avec les mises à jour logicielles FOTA régulières de Potensic, vous bénéficierez toujours des dernières améliorations pour une expérience de vol optimale.