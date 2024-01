[BON PLAN] – Révolutionnez votre sécurité domestique avec le Reolink RLK8-800D4

Découvrez la surveillance de demain avec le Reolink RLK8-800D4, un système de caméra de sécurité extérieure révolutionnaire. Conçu pour offrir une clarté exceptionnelle en Ultra HD 4K, ce système combine détection intelligente de personne et de véhicule, vision nocturne étendue et installation simplifiée PoE.

Surveillance avancée à un prix imbattable

L’ère de la sécurité domestique haut de gamme est enfin accessible à tous grâce à une offre exceptionnelle de Reolink sur le RLK8-800D4. Pour un temps limité, bénéficiez d’une réduction de 20%. Cette baisse fait passer ce bijou technologique de 689,99 euros à seulement 549,99 euros.

Soit une grande économie de 140 euros. Imaginez avoir une tranquillité d’esprit inégalée pour moins de 550 euros!

Et ce n’est pas tout ! Reolink vous offre la flexibilité de payer cet investissement en sécurité en plusieurs fois, avec des options allant jusqu’à 24 mensualités.

Livraison et garantie constructeur

À partir du vendredi 2 février, bénéficiez d’une livraison offerte pour votre système Reolink RLK8-800D4. En plus, Reolink vous assure une sérénité prolongée avec une garantie de 2 ans. Cela assurera la durabilité et la fiabilité de votre investissement en sécurité.

Présentation détaillée du Reolink RLK8-800D4

La haute définition au service de votre sécurité

Avec une résolution Ultra HD 4K, le RLK8-800D4 de Reolink transforme la surveillance vidéo en une expérience cristalline. Chaque détail, des visages aux plaques d’immatriculation, est capturé avec une précision inégalée. Et avec son microphone intégré, ce système ne se contente pas de voir, il entend aussi. Ce qui offre ainsi une dimension supplémentaire à votre sécurité.

Avec Reolink, ne manquez plus rien. Le système RLK8-800D4 enregistre 24/7 et sauvegarde les vidéos sur un disque dur de 2 To, extensible jusqu’à 12 To. Ainsi, chaque moment est capturé et conservé pour votre tranquillité.

Simplicité d’installation avec la technologie PoE

L’installation d’un système de surveillance n’a jamais été aussi facile. Grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE), vous connectez et alimentez vos caméras via un seul câble. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, la mise en place de votre système de sécurité Reolink est un jeu d’enfant.

Compatibilité et extension faciles

Votre système Reolink est conçu pour grandir avec vous. Le RLK8-800D4 est compatible avec une large gamme de caméras IP PoE/WiFi Reolink. Cette compatibilité vous offre la liberté d’étendre votre couverture de sécurité comme bon vous semble.

Alertes intelligentes et accès facilité

Recevez des alertes précises grâce à la détection avancée de personne et de véhicule, et accédez rapidement aux enregistrements importants. Avec la possibilité pour 12 utilisateurs d’accéder simultanément au système, partager votre espace sécurisé avec la famille et les amis n’a jamais été aussi simple.

Résistance tout-temps et sécurité des données

Le Reolink RLK8-800D4 est conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Ce qui garantit une protection continue, qu’il pleuve ou qu’il fasse soleil. De plus, avec un cryptage des données de pointe, votre vie privée et votre sécurité en ligne sont assurées.