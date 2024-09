C'est la rentrée ! Faites le plein d'énergie avec le Fitbit Charge 6 à prix réduit sur Amazon. Bénéficiez d'une remise de 13 %, soit 129,95 € seulement. Ce bracelet d'activité de dernière génération vous accompagne au quotidien avec des fonctionnalités uniques et un abonnement Premium de 6 mois inclus. Ne manquez pas cette occasion !

Une montre connectée à petit prix pour bouger plus

La rentrée, c'est le moment idéal pour reprendre de bonnes habitudes. Avec le Fitbit Charge 6, surveillez votre activité physique et atteignez vos objectifs. Ce bracelet d'activité mesure la fréquence cardiaque, suit plus de 40 sports et intègre un GPS pour vos sorties. Vous recevez un score d'aptitude quotidienne et des invitations à bouger pour rester actif. Grâce à ses 7 jours d'autonomie, il vous accompagne sans interruption. Étanche jusqu'à 50 m, il résiste même aux activités aquatiques.

Le Fitbit Charge 6 vous offre aussi des fonctionnalités innovantes. Accédez à Google Maps directement à votre poignet pour ne plus jamais vous perdre. Utilisez Google Wallet pour payer sans contact lors de vos sorties. De plus, les notifications de vos appels, SMS et applications sont accessibles d'un simple coup d'œil. Compatible avec iOS 15 et Android OS 9.0, ce bracelet s'adapte à tous les smartphones.

Dormez mieux, vivez mieux

Le Fitbit Charge 6 ne se contente pas de suivre vos pas, il veille aussi sur votre sommeil. Grâce à son suivi automatique, vous obtenez un profil personnalisé et un score de sommeil. Les phases de sommeil sont analysées en détail pour vous aider à améliorer vos nuits. L'alarme intelligente vous réveille au moment idéal, pour un réveil en douceur et en forme. Avec l'abonnement Fitbit Premium inclus pendant 6 mois, accédez à des analyses avancées pour une gestion complète de votre bien-être. Explorez des programmes de remise en forme personnalisés, relevez des défis exclusifs et suivez vos progrès. Grâce aux séances de pleine conscience et de respiration relaxante, gérez votre stress au quotidien.

Prêt à améliorer votre santé ? Fitbit Charge 6 est votre allié

Le Fitbit Charge 6 ne se contente pas de mesurer votre activité, il prend soin de votre santé. Suivez votre SpO2 pour connaître votre niveau d'oxygène dans le sang. Recevez des notifications en cas de fréquence cardiaque anormale ou de signes de fibrillation atriale. Le Charge 6 inclut même un ECG pour surveiller votre cœur de près. En achetant le Fitbit Charge 6, vous investissez dans votre santé et votre forme physique. Chaque jour, vous restez motivé grâce aux outils et aux applications Google intégrées. Que vous soyez un sportif confirmé ou un débutant, ce bracelet d'activité s'adapte à vos besoins.

Le Fitbit Charge 6 est disponible à 129,95 € seulement, avec une économie de 13 %.

