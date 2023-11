Cyber Monday chez pCloud : Réductions massives pour un cloud sécurisé à vie

Ce Cyber Monday 2023, pCloud, le géant du stockage cloud, casse les prix avec des offres de réduction alléchantes.

Pour une durée limitée, les utilisateurs peuvent acquérir un plan de stockage de 2To à vie pour 399 euros seulement. Normalement, cette offre vaut 1735 euros, soit une économie de 77 %. Pour ceux qui ont des besoins de stockage plus importants, pCloud a également taillé le prix de son plan de 10To à vie. Ainsi, pour aujourd’hui uniquement, pCloud le propose à 1190 euros au lieu de 6595 euros. Cela équivaut à une réduction impressionnante de 82 %.

En prime, chaque souscription à ces plans inclut gratuitement pCloud Pass. C’est le gestionnaire de mots de passe de la marque. Ce qui renforçera la sécurité de vos données numériques sans frais supplémentaires. Avec pCloud, les utilisateurs profitent d’une plateforme sécurisée et conviviale, offrant une accessibilité sans faille à travers différentes plateformes, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur.

pCloud : Pourquoi ne pas rater de l’offre Cyber Monday 2023

pCloud se distingue par son engagement à assurer la sécurité des données avec un cryptage de niveau militaire. Cette technologie s’assure que vos fichiers sont à l’abri des regards indiscrets. La fonctionnalité de partage de fichiers sécurisé et les options de travail collaboratif font de pCloud une option de choix pour les professionnels et les équipes qui cherchent à optimiser leur flux de travail.

À cette sécurisation élevée s’ajoute une utilisation simplifiée. En effet, l’interface de pCloud offre une aisance sans pareil aux utilisateurs, même les plus technophobes. Ainsi, ceux qui souhaitent offrir un service de stockage cloud des personnes âgées pourront opter sans problème pour pCloud.

Ce Cyber Monday 2023, ne manquez pas l’occasion d’investir dans une solution de stockage robuste et fiable avec pCloud. Une vraie affaire à ne pas laisser passer !

Validité : jusqu’au 30 novembre.