Pcloud casse ses prix pour Noël jusqu’à -85% sur le Plan Familial

Noël approche à grands pas, tout le monde cherche des cadeaux pour les personnes qui leur sont chères. Pour vous montrer à quel point vous êtes important pour eux, du 13 au 31 décembre, pCloud vous offre une super promotion allant jusqu’à 85 % sur ses offres familiales 2To et 10To. Profitez sans plus attendre de la promo Noël 2022 pCloud.

À l’occasion de Noël, pCloud fait un cadeau qui ne se refuse sous aucun prétexte : jusqu’à 85% de réduction.

Avec la promo Noël 2022 pCloud, vous pourrez ainsi profiter de l’offre 2 To Plan Familial avec 70% de réduction. Le prix passe ainsi à 499 €. 2 To ne vous suffit pas ? Aucun souci, la formule 10 To Plan Familial bénéficie d’une réduction de 85% pour 1169 €. Offre à durée limitée à ne surtout pas manquer !

Pourquoi utiliser un service cloud ?

Alors que les documents prennent toujours plus de place, que les images et les vidéos sont de plus en plus volumineuses, si vous cherchez une solution fiable pour libérer de l’espace dans vos appareils et stocker vos différentes données, le stockage en ligne est la meilleure solution.



Non seulement cette solution vous permet de profiter d’un volume de stockage adapté à vos besoins, mais aussi la possibilité de retrouver l’intégralité de vos fichiers à tout moment et depuis n’importe quel appareil synchronisé. Par ailleurs, une solution de stockage en ligne permet de profiter du partage de fichiers et de dossiers avec d’autres utilisateurs. Sans oublier le transfert sécurisé des fichiers.

pCloud Family : un service de stockage pour toute la famille

Vous êtes à la recherche d’un cloud hautement sécurisé et fiable pour conserver les fichiers de toute votre famille ? pCloud Family est la solution idéale. Cette offre met à votre disposition un espace de stockage généreux de 2 To à 10 To à partager avec 4 autres membres de votre famille et des fonctionnalités qui simplifient grandement le partage des fichiers. Et parce que la vie privée est importante, chaque membre de famille dispose de son propre espace sécurisé.

Une sécurité high level

Si vous souhaitez enregistrer ou partager des fichiers en toute sécurité, pCloud est le service qu’il vous faut.

Accessible depuis n’importe quel appareil, cette solution dispose d’un système de chiffrement AES-256 bits qui protège parfaitement vos données. Ainsi, les contenus que vous sauvegardez sur la plateforme ne peuvent ni être piratés, ni volés, ni même être consultés sans votre consentement.

De plus, à l’inscription sur pCloud, vous pouvez opter pour des serveurs situés au Luxembourg. Vos données pourront ainsi être protégées par les lois européennes de protection de la vie privée.

Un service bien pensé

Ça vous est forcément déjà arrivé de perdre des fichiers à cause d’un virus, d’une connexion trop lente ou même de l’avoir écrasé par inadvertance. Avec pCloud, vous avez la possibilité d’enregistrer l’historique de vos contenus pendant 30 jours. Ainsi, si vous supprimez accidentellement un fichier, il vous suffit de restaurer la version précédente de l’enregistrement dans votre cloud.

Enfin, sachez que tous les fichiers sauvegardés sont dupliqués en 5 copies réparties sur au moins 3 serveurs pour éviter tout risque de perte.

Alors, qu’attendez-vous pour profiter d’une réduction jusqu’à -85% sur le plan familial 2 To et 10 To avec la Promo Noël 2022 pCloud. Offre valable du 13 au 31 décembre.