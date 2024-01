[BON PLAN] – MSI MAG CORELIQUID P360 en promotion exclusive

Offrez à votre système une performance de refroidissement de pointe tout en élevant le style de votre configuration avec le refroidisseur liquide pour CPU MSI MAG CORELIQUID P360. En ce moment, bénéficiez d’une réduction exclusive de 7% pour ajouter une touche de raffinement à votre expérience informatique.

Performance thermique avancée

Alliance de puissance et d’élégance

Le MSI MAG CORELIQUID P360 combine une esthétique sophistiquée avec une performance de refroidissement exceptionnelle. Avec un design noir piano discret, il offre une solution thermique efficace. Ce refroidisseur liquide offre une touche élégante à votre boîtier.

Technologie de refroidissement avancée

Avec un radiateur split-flow doté d’une pompe intégrée et trois ventilateurs PWM, ce refroidisseur garantit une dissipation thermique optimale sans sacrifier le silence. Les tuyaux étanches à l’évaporation assurent la fiabilité du système. Ces tuyaux protègent le matériel contre toute fuite potentielle.

Installation facile et compatibilité universelle

Facile à installer, il est compatible avec une variété de prises CPU, tant pour AMD que pour Intel. Les tuyaux de 400 mm sont conçus également pour garantir une étanchéité maximale. Cela assure le bon fonctionnement du système de refroidissement en boucle fermée.

Profitez de la promotion exclusive

En ce moment, profitez d’une réduction de 7% sur le MSI MAG CORELIQUID P360, 101,84 euros au lieu de 109,99 euros. Offrez à votre système la performance et l’esthétique qu’il mérite, et ne manquez pas la possibilité de payer en quatre fois pour encore plus de flexibilité.

Les avantages des refroidisseurs à liquide

Performance thermique optimale

Les refroidisseurs à liquide offrent une dissipation thermique exceptionnelle. Ils maintiennent les températures à des niveaux optimaux même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à leur conception, ces systèmes évacuent efficacement la chaleur. Ils assurent des performances constantes pour des tâches gourmandes en ressources telles que le gaming ou la création de contenu. Cela garantit un fonctionnement stable et prévient les risques de surchauffe.

Silence et esthétique

En plus de leur efficacité thermique, les refroidisseurs à liquide sont souvent plus silencieux que leurs homologues à air. Leur conception permet de maintenir des niveaux de bruit bas. De plus, ces systèmes peuvent également avoir un aspect esthétique attrayant. L’esthétique associée à un fonctionnement discret en fait un choix populaire pour les passionnés de PC.