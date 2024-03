[BON PLAN] – Économisez instantanément 130 euros sur le stabilisateur DJI RS 3 Pro

Découvrez le DJI RS 3 Pro, le stabilisateur révolutionnaire de la célèbre gamme Ronin, conçu pour les cinéastes professionnels et les équipes de tournage exigeantes. Il est maintenant disponible avec une réduction inédite de 15%.

Le DJI RS 3 Pro à un tarif jamais vu !

Saisissez cette chance unique d'acquérir cette plateforme d'extension de caméra avancée pour seulement 739,00 euros au lieu de 869,00 euros. Vous économiserez donc la somme de 130 euros. Exactement, saisissez cette promotion exceptionnelle sans attendre.

Et pour rendre cette offre encore plus accessible, profitez de la possibilité de payer en quatre fois sans frais. Intéressant n'est-ce pas ? Libérez votre créativité sans plus attendre, c'est le moment idéal pour bénéficier de cette promotion exclusive.

Tout sur le DJI RS 3 Pro, un guide complet pour les passionnés

Verrous d'axes automatisés

Ce stabilisateur réinvente l'efficacité sur le terrain grâce à ses verrous d'axes automatisés. D'une simple pression sur le bouton d'alimentation, verrouillez ou déverrouillez les trois axes. Cette simplicité permet des transitions fluides et un rangement rapide. Dites adieu aux configurations longues et consacrez plus de temps à votre créativité.

Bras d'axe en fibre de carbone étendu

Profitez d'une liberté créative sans précédent avec les bras d'axe en fibre de carbone étendu du RS 3 Pro. Capable de supporter des configurations professionnelles comme la Sony FX6 ou la Canon C70 avec des objectifs de 24-70 mm F2.8, ce stabilisateur élargit vos horizons créatifs et soutient vos ambitions cinématographiques sans compromis.

Charge utile et conception optimisées

Malgré son poids plume de seulement 1,5 kg, le DJI RS 3 Pro supporte une charge utile impressionnante de 4,5 kg. Cette combinaison de légèreté et de robustesse ouvre de nouvelles perspectives de tournage. Cela vous permet d'exploiter pleinement le potentiel de votre équipement cinématographique sans être ralenti par le poids de votre stabilisateur.

Mise au point LiDAR et transmission vidéo O3 Pro

Le télémètre laser LiDAR du DJI RS 3 Pro transforme la mise au point en une expérience précise et sans effort. Il projette jusqu'à 43 200 points lasers pour une détection avancée sur une portée de 14 mètres. En outre, avec la transmission vidéo et audio O3 Pro longue portée, profitez d'une transmission à ultra faible latence jusqu'à 6 km.

Une solution dynamique pour tous les scénarios

Ce stabilisateur professionnel est conçu pour s'adapter à tous vos besoins grâce à ses ports extensifs et son protocole SDK. Que vous tourniez sur un véhicule, à partir d'une grue ou d'un steadicam, le RS 3 Pro se transforme pour répondre à vos exigences les plus pointues. Sa polyvalence le rend indispensable pour chaque type de production.

