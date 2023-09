Voici comment avoir 20Go de stockage gratuit sur pCloud !

Pour célébrer une décennie de service, pCloud lance une promo des plus attrayantes pour ses 10 ans. Cette entreprise suisse, leader en stockage en ligne, gâte ses utilisateurs comme jamais auparavant.

La firme suisse pCloud célèbre sa dixième année en grande pompe. Et pour cause, la promo 10 ans de pCloud ne manquera pas de séduire tous les amateurs de stockage en ligne. Une décennie d’existence mérite bien une offre exceptionnelle.

Avec la promo 10 ans de pCloud, vous bénéficiez d’un bonus spécial pour vous et vos proches

Actuellement, pCloud vous offre l’opportunité d’obtenir jusqu’à 20 GB de stockage gratuit. Mais le plus beau geste, c’est que si vous invitez un proche à s’inscrire, il bénéficie également de 20 GB offerts. Donc, que vous ayez initialement 3 GB ou 10 GB, votre espace sera actualisé à 20 GB.

Cette promo 10 ans de pCloud est disponible jusqu’au 30 septembre, ce qui laisse une belle marge pour inviter vos proches.

Sécurité et fonctionnalité avant tout

Mais cette promo 10 ans de pCloud ne s’arrête pas là. En vous inscrivant, vous bénéficiez d’une remise sur pCloud Encryption, assurant une sécurité optimale de vos données. Avec pCloud, vous pouvez télécharger l’application sur divers appareils, que ce soit votre ordinateur, smartphone ou tablette. Sinon, le service reste accessible via votre navigateur Web.

Vous n’aurez pas de mal à naviguer grâce à une interface intuitive. Enregistrez vos fichiers une première fois, et grâce à cette offre spéciale, profitez de 20 GB offerts. De plus, avec pCloud, vous n’avez plus besoin de transporter une clé USB ou un disque dur, tout est accessible dès lors que vous avez une connexion internet.

L’une des forces majeures de pCloud depuis sa création reste sa cybersécurité irréprochable. La sécurité de vos fichiers est une priorité pour la firme suisse, c’est pourquoi la remise sur pCloud Encryption est un atout de choix dans cette promotion.