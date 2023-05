Problèmes courants liés aux cartes bancaires lors des jeux d’argent et comment les résoudre

L’un des principaux problèmes que les joueurs rencontrent lorsqu’ils jouent est celui des paiements par carte bancaire : ces transactions sont souvent bloquées lorsqu’ils tentent d’effectuer un dépôt dans des casinos en ligne ou sur des sites de paris.

Heureusement, il existe une alternative accessible à tous les types de joueurs : l’utilisation de processeurs de paiement tels que Gigadat ou Interac.

Dans cet article, nous allons explorer les raisons de ce problème et comment utiliser Interac dans les casinos pour le résoudre.

Qu’est-ce qui ne va pas avec l’utilisation des cartes bancaires sur les sites de jeux d’argent ?

Tout d’abord, il est important de comprendre pourquoi cela se produit. De nombreuses banques canadiennes ont mis en place des politiques visant à bloquer les transactions liées aux jeux d’argent en ligne. Ces restrictions font souvent partie de leurs efforts pour prévenir la fraude et le blanchiment d’argent et pour se conformer aux réglementations légales. Cependant, ces mesures préventives peuvent finir par affecter les vrais joueurs, qui cherchent simplement à profiter d’un bon jeu.

Il convient de préciser que vos cartes spécifiques ne posent aucun problème, mais que certaines banques peuvent bloquer votre dépôt. Cela est principalement dû au fait que, techniquement parlant, les jeux d’argent ne sont pas légaux dans tout le Canada, à l’exception de l’Ontario et de certaines réglementations locales.

Par conséquent, lorsque vous jouez sur des casinos en ligne offshore, qui sont toujours accessibles aux joueurs canadiens, il se peut que l’on refuse de vous payer par carte. Cela n’a rien à voir avec le casino et, malheureusement, la plateforme du casino en ligne ne peut pas faire grand-chose pour vous aider.

Qu’est-ce qu’Interac ?

Interac est un réseau interbancaire canadien réputé pour faciliter les transactions financières électroniques. Il est connu au Canada depuis 1984 et, au fil des ans, il a gagné la confiance de millions de Canadiens pour sa fiabilité, sa rapidité et sa commodité.

La réponse tient à la nature même d’Interac et à son mode de fonctionnement.

Contrairement aux cartes de débit, Interac agit comme un intermédiaire. C’est précisément l’élément clé et la raison pour laquelle Interac est si efficace pour régler les paiements dans les casinos en ligne : lorsque vous effectuez un dépôt dans un casino en ligne à l’aide d’Interac, votre banque ne considère pas qu’il s’agit d’une transaction de jeu directe.

Il convient également de mentionner qu’Interac travaille indépendamment de votre banque, ce qui signifie que vos dépôts sont moins susceptibles d’être signalés ou refusés.

En fait, utiliser Interac dans les casinos en ligne ou sur les sites de paris, c’est comme emprunter une voie rapide privée pour contourner le trafic habituel, mais sur l’autoroute bancaire, en toute sécurité et efficacité, car Interac est un processeur de paiement réputé et digne de confiance.

Vous ne savez pas comment commencer ? Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour vous aider à effectuer des transactions sur les casinos en ligne avec Interac.

Note : Vous pouvez également trouver Gigadat qui est le processeur de paiement final dans certains cas lorsque vous choisissez Interac.

Étape 1 : Assurez-vous que votre banque accepte Interac

La plupart des banques canadiennes acceptent Interac, mais si vous avez des doutes, vérifiez auprès de votre banque ou sur son site Internet.

Étape 2 : Choisissez un casino en ligne qui accepte Interac

C’est probablement la partie qui demande le plus de recherches. Pour être sûr de choisir le bon casino en ligne, consultez au préalable la liste des casinos en ligne qui acceptent Interac, et lisez les informations et la réputation du casino.

Étape 3 : S’inscrire au casino

En tant que nouveau joueur, vous devrez créer un nouveau compte, ce qui ne prend normalement pas plus de 5 minutes. Normalement, vous devrez fournir au casino votre nom complet, votre ville de résidence, un e-mail et un numéro de téléphone.

Certains casinos peuvent demander des informations supplémentaires, mais les informations ci-dessus sont les plus courantes.

Étape 4 : Allez dans la section des transactions ou des paiements du casino en ligne

Dans la section des transactions, vous trouverez les différentes options de paiement, parmi lesquelles vous trouverez Interac ou Gigadat. Gardez à l’esprit qu’Interac a deux options : un transfert électronique et une option en ligne. Choisissez en conséquence.

Étape 5 : Suivez les instructions pour effectuer votre dépôt

Après avoir saisi le montant de votre dépôt, vous serez redirigé vers une passerelle de paiement sécurisée Interac. Choisissez votre banque et connectez-vous à l’aide de vos identifiants bancaires en ligne. Confirmez les détails de la transaction et acceptez le paiement.

Étape 7 : Confirmation et reçu

Une fois la transaction terminée, vous recevrez un message de confirmation et les fonds devraient apparaître sur votre compte casino dans les minutes qui suivent.

Si vous rencontrez des problèmes au cours de la procédure, contactez votre banque ou le service clientèle de votre casino en ligne.