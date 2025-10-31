Polar adopte de nouvelles technologies avec la Grit X2 pour séduire les sportifs

Polar passe à l’attaque ! La Grit X2 nous fait de nouveau saliver avec son écran AMOLED étincelant, son boîtier en acier et d’autres surprises prêtes à séduire les sportifs exigeants.

Entre les capteurs haute précision et une autonomie qui suit le rythme de vos exploits, cette montre outdoor n’a pas froid aux yeux. L’aventure vous attend, et la Grit X2 compte bien être votre partenaire de tous les défis. Préparez-vous à repousser vos limites en toute intelligence.

Polar Grit X2 : la montre outdoor arrive enfin en Europe

Enfin ! Polar débarque en Europe avec sa Grit X2, plus de quatre mois après son lancement sur d’autres marchés. Positionnée comme une alternative plus accessible que la Grit X2 Pro, cette montre outdoor affiche un prix inférieur à 800€ et vise directement la concurrence, notamment les Garmin Fenix E. Son atout maître ? Allier les technologies premium de sa grande sœur à un tarif bien plus raisonnable, sans pour autant sacrifier l’essentiel.

Un écran AMOLED dans un boîtier redessiné

La Grit X2 hérite du bel écran AMOLED de la version Pro, mais l’enferme dans un boîtier plus compact de 44,7 mm. Résultat : l’écran passe de 1,39 à 1,29 pouces, avec une résolution légèrement ajustée à 454 x 454 pixels. La bonne nouvelle ? La densité de pixels reste excellente, avoisinant les 460 PPI pour une image toujours parfaitement nette. La montre conserve sa belle lunette en acier inoxydable, mais opte pour du plastique sur les faces avant et arrière, un choix assumé pour contenir les coûts.

Autonomie : le prix de la compacité

Le compromis le plus notable réside dans l’autonomie. Équipée d’une batterie de 310 mAh (soit 36% de moins que la version Pro), la Grit X2 affiche des performances raisonnables : 30 heures en mode performance, 90 heures en mode éco et 7 jours en mode montre connectée. Comptez environ 30 à 35% d’autonomie en moins par rapport au modèle Pro. Autre concession : la résistance à l’eau passe de 100 à 50 mètres, suffisant pour la plupart des activités outdoor mais limitant la plongée.

Des capteurs haut de gamme préservés

Malgré ces ajustements, la Grit X2 ne lésine pas sur les fonctionnalités santé. Elle conserve les précieux capteurs ECG et de température cutanée, identiques à ceux de la version Pro. Elle partage également sa généreuse mémoire de 32 Go et sa configuration matérielle. Les sportifs exigeants y trouveront leur compte, avec une plateforme complète de suivi d’entraînement et de récupération typique de l’expertise Polar.

Un positionnement stratégique malin

À 799,99€, la Grit X2 se positionne astucieusement à 200€ de moins que le modèle Pro. Cette stratégie tarifaire la place en concurrente directe des Garmin Fenix E, proposant une alternative sérieuse aux montres outdoor haut de gamme. Seul bémol : elle n’est disponible qu’en une seule couleur Noir Nuit. Un choix esthétique restrictif qui pourrait décevoir certains, mais qui n’enlève rien à son intérêt technique. Polar prouve avec cette Grit X2 qu’il est possible d’offrir l’essentiel d’une montre expert à un prix plus accessible, sans rien céder sur le cœur de métier.

