Plus grand et plus lumineux : Garmin dévoile le Tread 2

Le bitume s’efface, la poussière s’invite et le GPS devient votre seul vrai copilote. Garmin dégaine une bête de navigation taillée pour les pistes sauvages.

Avec le Tread 2 – Overland Edition, Garmin propose une nouvelle boussole pour les conducteurs de l’extrême. Ce GPS tout terrain affiche un écran tactile de 8 pouces, haute résolution, compatible avec les gants. Plus lumineux que son prédécesseur, il peut résister aux conditions les plus hostiles. Son indice IP67 lui permet de continuer à fonctionner sous la pluie ou en plein désert.

Il est fourni avec une ventouse haute résistance et un support magnétique renforcé, pour une fixation fiable dans toutes les situations. Le système est conçu pour ne pas bouger, même sur des pistes défoncées ou des chemins rocailleux. Les passionnés d’overlanding disposent ainsi d’un équipement robuste qui reste lisible en toutes circonstances.

Un copilote intelligent pour sortir des sentiers battus

Le Tread 2 embarque plusieurs bases de données cartographiques et des fonctionnalités de navigation hors réseau. Il intègre des cartes issues d’OpenStreetMap et de Adventure Roads and Trails, parfaites pour les sentiers non goudronnés. Le système Garmin Adventurous Routing permet de planifier des itinéraires qui favorisent les chemins moins fréquentés, pour vivre de vraies aventures.

Il est aussi possible d’afficher des images satellites haute définition, téléchargées via Wi-Fi. Pour préparer un voyage en amont, l’application Tread synchronise les profils de véhicules et les préférences d’itinéraires. Résultat : une planification cohérente, intuitive et toujours alignée avec le terrain.

Des alertes utiles et des itinéraires adaptés à votre véhicule

Le GPS ne se contente pas de tracer des lignes sur une carte. Il prend en compte la taille et le poids du véhicule pour proposer des itinéraires compatibles. En chemin, il émet des alertes sur les virages serrés, les limitations de vitesse ou les changements de pente. Cette approche réduit les imprévus et renforce la sécurité sur la route.

Le Tread 2 propose aussi un accès direct à des bases de données de campings fournies par ACSI, Campercontact ou Trailer’s PARK. L’utilisateur peut rapidement localiser des aires adaptées à son véhicule ou à ses préférences de voyage.

Des accessoires pour aller encore plus loin

L’univers Garmin s’enrichit aussi d’accessoires pour améliorer l’expérience. Grâce au Garmin PowerSwitch, le conducteur peut contrôler les équipements 12 volts du véhicule depuis l’écran (barres LED, compresseurs, etc.). Il est aussi possible de suivre des chiens de chasse sur le terrain ou de communiquer avec d’autres véhicules via le Group Ride Tracker.

Pour les régions sans réseau, le Tread 2 peut être relié à un appareil inReach. Ce module permet l’envoi de SMS et SOS en dehors de toute couverture mobile, en lien avec le centre Garmin Response actif 24/7.

Un GPS à la hauteur des attentes des explorateurs

Le Garmin Tread 2 – Overland Edition est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 999,99 euros. Avec ses cartes tout terrain, ses alertes intelligentes et ses multiples accessoires, il s’adresse aux conducteurs qui veulent explorer sans compromis. Une manière concrète de remettre le GPS au cœur de l’aventure.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn