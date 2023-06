Playstation Plus : les jeux offerts pour le mois de juillet 2023

Sony continue d’étonner ses fans avec la sélection de jeux offerts pour l’année 2023 dans le cadre de son abonnement Playstation Plus.

Le mois prochain sera plein de surprises pour les amateurs de jeux vidéo. Découvrez les titres qui promettent des heures de jeu passionnantes pour cette année. le tout offert gratuitement par Sony et la PlayStation Plus.

Les Jeux Gratuits du mois de Juillet 2023 pour les Abonnés PS+

Le mois de juillet s’annonce chargé en surprises pour les abonnés PlayStation Plus. Sony n’a pas fait les choses à moitié avec un mélange intéressant de jeux d’action, de suspense et de stratégie.

Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 & PS5) : L'un des plus grands succès de la franchise Call of Duty est désormais accessible gratuitement pour les abonnés PS+.

Alan Wake Remastered (PS4 & PS5) : Redécouvrez ce classique du suspense et de l'aventure dans une version remasterisée.

Endling – Extinction is Forever (PS4 & PS5) : Un jeu de survie atmosphérique mettant en scène le dernier renard sur Terre qui tente de protéger sa progéniture.

Diablo 4 : un patch important arrive

Pour les fans de Diablo 4, un patch important arrive après trois semaines de sortie. Cette mise à jour 1.0.3 apporte de nombreuses corrections de bugs et introduit plusieurs changements majeurs. Notamment plus d’expérience offerte par les activités endgame, comme les Donjons Cauchemars, les Vagues infernales ou encore les Murmures.

Les autres remises exceptionnelles pour les abonnés

Au-delà des jeux gratuits, l’abonnement Playstation Plus offre également aux abonnés diverses remises exceptionnelles tout au long de l’année. Après NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi, nous attendons avec impatience les prochaines annonces de Sony pour cette année 2023.

À quoi s’attendre pour les mois suivants ?

Si le mois de juillet a surpris les joueurs par sa qualité, on peut s’attendre à ce que Sony maintienne le cap pour les prochains mois. La firme japonaise a développé ces dernières années une politique agressive pour enrichir l’offre de Playstation Plus. Mais aussi pour la rendre toujours plus attrayante pour les joueurs. Cela en mettant sur le marché plusieurs jeux offerts pour les abonnés PlayStation Plus. Alors, quels seront les prochains titres à rejoindre cette liste impressionnante ? Il faudra patienter jusqu’à l’annonce officielle de Sony pour découvrir les jeux qui nous feront vibrer dans les mois à venir.

En conclusion, l’offre Playstation Plus 2023 se révèle être une mine d’or pour tous les gamers. Entre des titres phares comme Call of Duty et des jeux indépendants novateurs, il y en a pour tous les goûts. Alors, si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de souscrire à l’abonnement Playstation Plus.