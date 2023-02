Une peau imprimée en 3D pour soigner les grands brûlés !

Avec l’impression d’un greffon de peau 3D, la prise en charge des grands brûlés a fait un bond en avant.

Des chercheurs de l’Université de Columbia bio impriment des greffes de peau 3D sans couture pour les patients brûlés. Ces greffons s’ont façonnés pour s’adaptent parfaitement à la partie brûlée à recouvrir.

Le greffon de peau 3D pour les grands brûlés

L’époque où l’on grattait la partie brûlée pour couvrir une vilaine brûlure ou blessure est désormais révolue. Ces greffes sont bio-imprimées. Les chercheurs utilisent les cellules cultivées du patient pour amorcer la cicatrisation, jusqu’à la vascularisation.

Les chercheurs affirment que leur méthode tient compte de la géométrie entièrement fermée de la peau humaine. Ils ont donc conçu un nouveau moyen de produire de la peau dans pratiquement toutes les formes 3D les plus complexes. Le Scientific Advances a publié leurs recherches « Concevoir une peau humaine sans rebords avec des propriétés biomécaniques améliorées ».

Ces chercheurs ont pu imprimer la peau comme un tissu 3D entièrement fermé. Ce tissu fait office de vêtement biologique. Cette technologie réduirait considérablement le besoin de suturer. Elle permettrait de réduire la durée des chirurgies et améliorerait les résultats esthétiques.

Des performances supérieures sur le plan mécanique et fonctionnel

L’équipe de Columbia a surnommé les greffes « constructions cutanées portables sans bords » (WESC). La fabrication de ces prothèses cutanées n’est pas si éloignée des techniques qui aboutissent à des plaques de peau plates.

Les chercheurs utilisent un laser 3D pour scanner la partie brûlée. Ils créent ainsi une simulation numérique de la structure. Ces données sont ensuite traitées par un programme pour générer une image filaire creuse de l’appendice, puis imprimées.

Cela sert d’échafaudage sur lequel les cellules cultivées du patient vont se développer. Il est recouvert de fibroblastes cutanés et de collagène. Il est ensuite recouvert d’une couche externe de kératinocytes et d’un milieu de croissance pour nourrir les cellules. Le processus nécessite environ trois semaines pour que les cellules se mettent en place et soient prêtes pour la greffe.

Les premiers tests de greffe de peau imprimée en 3D sur les brûlés

Les premiers tests en laboratoire avec des modèles de souris étaient encourageants. Des études animales supplémentaires sont nécessaires avant de commencer les tests sur les humains. Quelques années seront encore nécessaires avant de débuter les tests sur l’être humain.

À part cette peau connectée, des scientifiques ont déjà mis au point des organes vivants comme une oreille 3D, un cartilage 3D ou encore des vertèbres imprimés en 3D.