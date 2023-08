pCloud promo rentrée 2023 : bénéficiez d’une remise allant jusqu’à 85%

Du 16 au 31 août, pCloud lance sa promo exclusive pour cette rentrée 2023 : le plan Family Lifetime. Ne manquez pas l’occasion de profiter jusqu’à 85% de remise sur son offre à vie.

Il est temps de préparer la rentrée ! Entre le 16 et le 31 août, pCloud lance une promo exceptionnelle « pCloud promo pour la rentrée 2023 ». C’est le moment de saisir cette opportunité avec une remise allant jusqu’à 85% sur le plan Family Lifetime.

Pourquoi utiliser le stockage Cloud ?

Avant de détailler la pCloud promo rentrée 2023, il est crucial de reconnaître la nécessité croissante du stockage Cloud. Dans un monde où les données et les fichiers prolifèrent, les disques durs conventionnels montrent leurs limites et ne sont pas toujours fiables. En parallèle, les appareils mobiles souffrent d’une capacité de stockage restreinte.

Le stockage Cloud est la solution. Il offre une solution adaptable et sécurisée. Vous n’êtes plus contraint par l’espace local ; au contraire, vous pouvez stocker vos données en toute confiance, tout en les partageant aisément entre appareils et avec vos proches.

pCloud et ses avantages avec la promo pour la rentrée 2023

Maintenant, parlons de pCloud. Basé en Suisse, ce service de stockage Cloud compte plus de 19 millions d’utilisateurs. Le datacenter, établi au Luxembourg, garantit une protection rigoureuse des données. De plus, il est conforme aux réglementations RGPD et aux lois suisses de confidentialité. Grâce à l’application de bureau pCloud Drive, la compatibilité s’étend à MacOS, Windows et Linux. Et ce n’est pas tout, l’application mobile, adaptée pour Android et iOS, facilite la gestion de l’espace. Ainsi, il est simple de rapidement libérer de l’espace sur le téléphone.

D’autre part, une synchronisation en temps réel assure l’accessibilité des données sur tous les dispositifs. Le plan pCloud Family, accessible via un paiement unique, offre une utilisation à vie.

La promotion sur le plan Lifetime à ne pas manquer

La promo pCloud pour la rentrée 2023 n’est valable que du 16 au 31 août, alors ne ratez pas cette occasion. Pour cela, pCloud dévoile des tarifs très exceptionnels. Jusqu’à 85% de remise est offerte sur le plan Family Lifetime.

Sachez qu’avec pCloud Family, un seul paiement vous offre une utilisation à vie, partageable entre 5 utilisateurs, chacun ayant son propre accès. Il est désormais possible d’obtenir 2 To à une remise de 75% ou de bénéficier de 10 To avec une réduction de 85%. Ces offres sont accessibles à 399 euros pour 2 To et 1049 euros pour 10 To. C’est l’offre à ne pas manquer.