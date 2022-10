pCloud Encryption : économisez 460 euros avec la promo d’Halloween !

pCloud casse le prix de son offre Encryption en appliquant une réduction de 80 % à l’occasion d’Halloween. Voilà un excellent deal à ne pas manquer pour stocker tous les jeux vidéos ou photos.

Les solutions cloud constituent une alternative intéressante pour stocker vos jeux vidéo. Dans ce secteur, pCloud est une référence. À l’occasion d’Halloween, ce fournisseur accorde une remise de 80 % sur son offre de stockage à vie Encryption.

Avec cette réduction, le service ne coûte que 115 euros, contre 575 euros. Ne tardez pas, cette promotion est uniquement valable du 28 octobre au 02 novembre 2022.

Profitez sans tarder de pCloud Encryption à -80%

pCloud Encryption : le meilleur moyen de protéger les données

pCloud Encryption offrir une protection à toute épreuve des fichiers en ligne.

En fait, chaque fichier stocké dans le classeur Crypto bénéficie d’un système de cryptage 256 bits AES et de la technologie TLS. De fait, les propriétaires des fichiers sont les seuls à pouvoir les décrypter. De plus, l’authentification à deux facteurs ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Aussi, son mécanisme de cryptage côté client permet de verrouiller les données confidentielles sur le dispositif. En plus, les versions protégées sont disponibles en ligne.

Pour couronner le tout, pCloud a recours à une politique de zéro preuve de connaissance. Par conséquent, ce fournisseur ne peut télécharger ni stocker sur ses serveurs les Crypto Pass. Cette méthode garantit que les contenus sont inviolables et qu’aucune entité, ni même les opérateurs du pCloud, ne peut y avoir accès. En réalité, la clé de verrouillage est indispensable pour accéder au contenu protégé.

Protéger vos données pour toute la vie

pCloud Encryption est l’une des formules permettant de sauvegarder tous les types de fichiers en ligne afin de libérer plus d’espace sur le disque dur des utilisateurs. Cette formule offre la possibilité de transférer diverses données sans pour autant nuire à leur qualité.

Cette option permet d’avoir accès à tous les documents, peu importe l’endroit où ils se trouvent. En outre, cette solution est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation facilitant la consultation des fichiers sur tout type d’appareil.

Par ailleurs, l’offre Encryption est un abonnement à vie accessible pendant 99 ans. Elle peut être achetée en une seule fois, et comme mentionnée ci-dessus, pour Halloween, ce plan pCloud coûte 115 euros soit une réduction de 80 %.

Profitez de la promotion pCloud d’Halloween pour bénéficier d’une protection optimale

Si cette petite présentation de l’offre Encryption a réussi à vous convaincre, vous allez certainement être ravi de découvrir que cette solution est en promotion. Cet abonnement à vie jouit d’une remise exceptionnelle de 80 %.

Avant de terminer, il faut rappeler que la validité de cette offre est limitée. En effet, elle n’est accessible que du 28 octobre au 02 novembre 2022. Alors si vous êtes intéressé, profitez-en rapidement.

Si jamais vous changez d’avis, pCloud met en place une garantie de satisfaction sous 10 jours.