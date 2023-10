Paris Game Week : programmes, jeux, concours…fin du suspense !

Découvrez les programmes, les jeux, les concours et les bons plans qui animeront la prochaine édition de Paris Game Week en novembre pour le bonheur des gamers !

Le Paris Game Week, l’un des plus gros salons de jeux vidéo français vous donne rendez-vous au parc des expositions à la porte de Versailles le 1er au 5 novembre prochain. Un évènement à ne surtout pas rater pour les gamers invétérés et ceux qui sont en herbe ! Si vous vous demandez ce que l’équipe vous réserve pendant cette semaine dédiée exclusivement au gaming, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous faire découvrir les programmes qui feront de cette énième édition un moment inoubliable.

Des jeux à tester et à valider !

Adeptes de PGW, l’année 2023 a été florissante avec la sortie de nouveaux jeux qui assouviront toutes les envies ! Pour se faire une idée sur chacun d’entre eux, vous pourrez les tester sur les différents stands présents au Paris Game Week de cette année.

Parmi les plus attendus, il faut certainement préciser NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, Jujutsu Kaisen : Cursed Clash et bien entendu Tekken 8 qui ne sera disponible au grand public qu’en 2024. Pour les essayer, rendez-vous au stand de Bandai Namco durant l’exposition.

D’autres titres seront disponibles au stand d’Ubisoft à l’instar de Assassin’s Creed Mirage et Prince of Persia : The Lost Crown. Sans oublier le nouveau RPG du moment qui est Final Fantasy VII Rebirth, en première en Europe, à condition bien sûr que vous faites la queue au stand de PlayStation.

Après l’arrivée fracassante de Starfield, Xbox ne manquera pas également de vous séduire avec les nouveaux DLC de The Elder Scrolls Online : Necrom. Un petit aperçu qui vous donnera une idée de ce que l’enseigne réservera dans les prochains mois !

Du côté des studios de gaming français, ils nous réservent d’énormes surprises avec près 30 jeux vidéo à essayer durant le salon dont Banishers : Ghosts of New Eden, Flashback 2, Jusant, Under The Waves et bien d’autres encore…

Les jeux à tester durant le Paris Game Week

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Tekken 8

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Assassin’s Creed Mirage

Prince of Persia The Lost Crown

The Crew Motorfest

Just Dance 2024 Edition

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Like a Dragon : Infinite Wealth

Let’s Sing 2024

Persona 5 Tactica

Persona 3 Reload

Sonic Superstars

Granblue Fantasy : Relink

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Mortal Kombat 1

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Forza Motorsport

The Elder Scrolls Online

Microsoft Flight Simulator

Guilty Gear Strive

Under Night In-Birth2

River City : Rival Showdown

Double Dragon Collection

Les animations à ne surtout pas rater

Outre les nouveaux jeux à tester, le Paris Game Week sera également agrémenté des nombreuses animations gaming. Si vous êtes un adepte de e-sport, rendez-vous le 31 octobre pour assister aux finales de La Coupe des Etoiles, la première compétition officielle féminine de League of Legends en France. Le 1er octobre, découvrez qui remportera le lan de La Banque Postale Coupe de France.

Pour terminer le salon en beauté, le 5 novembre, vibrez au rythme de la compétition avec Le Capcom Pro Tour sur Street Fighter 6 avec les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Si vous êtes un adepte de cosplay, découvrez également les cosplayeurs et leur tenue pendant le PGW Cosplay Championship.

Cette semaine sera remplie de surprises, de nouveaux titres, de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures à surtout ne pas manquer. Alors, gamers et geeks en tout genre, ne manquez pas ce rendez-vous avec vos héros de gaming préférés !