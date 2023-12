Partagez un Noël musical connecté, tout en émotion avec THE PEARL COLLECTION !

À l’approche des fêtes de fin d’année, Cabasse, la marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique haute fidélité, offre aux amateurs de musique deux offres promotionnelles exceptionnelles jusqu’au 31 décembre 2023. Ces offres permettent de profiter de systèmes connectés haute résolution d’exception parmi THE PEARL COLLECTION.

Offre THE PEARL KESHI : des performances inégalées dans un format compact

THE PEARL KESHI est un système au design original, une solution connectée minimaliste et une puissance acoustique impressionnante. Il est composé de deux satellites à large bande d’un diamètre ultra-réduit de 8 cm et d’un caisson de basse actif connecté, qui semble flotter sur ses pieds. L’ensemble délivre plus de 1050 Watts RMS de puissance, permettant de profiter de musiques en ultra-haute résolution ainsi que de services de streaming en ligne (Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer, Web radios, etc.).

THE PEARL KESHI est actuellement disponible au prix de 1499 euros au lieu de 1999 euros jusqu’au 31/12/2023. Pour un cadeau encore plus spécial, Cabasse présente THE PEARL KESHI dans une élégante malle « écrin ». Un contrôleur est d’ailleurs inclus pour améliorer encore plus le système.

Offres de reprise

Pour les fêtes, Cabasse propose également des offres de reprise pour remplacer d’anciens systèmes audio par des solutions de son connecté haute résolution de Cabasse. Cette expérience acoustique unique permet de redécouvrir et de partager la musique sur des systèmes acoustiques exceptionnels.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre chez les revendeurs experts Cabasse, de se faire conseiller et d’écouter les différents systèmes de la collection THE PEARL. En fonction de la valeur de l’équipement audio/vidéo apporté par le client (peu importe la marque), le tarif avantageux varie en fonction du système choisi.

Détails et avantages de l’offre de reprise

Les offres de reprise s’appliquent aux ensembles 2.1 intégrant un caisson de basse actif connecté ainsi qu’aux enceintes sans fil actives connectées mono ou stéréo. Par exemple, pour l’achat d’un ensemble Baltic sur pied + THE PEARL SUB, la reprise du produit du client peut aller jusqu’à 2000 euros, en fonction de la valeur de l’équipement apporté.

Pour offrir une expérience acoustique exceptionnelle, les systèmes de la collection THE PEARL intègrent les meilleures technologies Cabasse, notamment la maîtrise de la source, du traitement du signal, de l’amplification, des haut-parleurs ainsi qu’un logiciel embarqué évolutif.

Conditions des offres de Noël Cabasse

Ces offres de Noël sont disponibles dans la limite des stocks disponibles et au sein des magasins participants en France métropolitaine, Monaco, Corse et DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) ainsi qu’en TOM zone euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Ces offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres en cours portant sur les mêmes produits. Profitez de cette opportunité pour offrir ou vous offrir une expérience musicale connectée de qualité pour les fêtes de fin d’année.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.