Un peu froid ? 3 moyens de rester au chaud cet hiver avec les objets connectés

Vous détestez le froid hivernal ? Découvrez ces 3 objets connectés pour hiver qui vous apporteront un peu de confort et de douceur cette année !

Que ce soit pour faire des économies d’énergie ou pour se maintenir bien au chaud pendant la période hivernale, les objets connectés pour hiver sont aujourd’hui au cœur de toutes les attentions ! Parmi les nombreux gadgets disponibles sur le marché, nous avons sélectionné trois qui vont certainement faire votre bonheur. Alors, n’attendez-plus et offrez-vous le confort dont vous méritez même si la température est au plus bas ! Toutefois, voici une vidéo qui vous explique comment sécuriser vos objets connectés à l’aide d’un mot de passe afin de limiter les risques de piratage qui sévissent en ce moment.

Le radiateur soufflant séries 5000 de Philips

Équipé d’intelligence artificielle, ce radiateur soufflant séries 5000 de Philips fait partie des objets connectés pour hiver dont vous n’allez sûrement pas vous en passer cette année ! Il vous permettra d’économiser jusqu’à 50 % de consommation énergétique tout en maintenant votre intérieur bien au chaud.

Comment il fait ? Tout simplement en analysant vos habitudes et en optimisant votre consommation grâce à sa fonction personnalisable. Il peut convenir aux pièces mesurant 20 m² avec une puissance réglable jusqu’à 2 000 W. Et pour aller encore plus loin, ce radiateur soufflant vous offre une sécurité optimale contre la surchauffe, le basculement et le court-circuit. De quoi vous garantir l’esprit tranquille lorsque vous dormez !

Philips Radiateur Soufflant Séries 5000, Technologie de chauffage céramique, IA pour économiser de l'énergie, chauffe en 2 secondes et 5 fonctions int L'intelligence artificielle (I...

Équipé de la technologie céram...

5 Fonctions de sécurité intégr...

App Air+ : L'application Air+ ... 109.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La prise connectée WiFi de Tapo

Compatible avec Alexa et Google Home, cette prise est l’un des objets connectés pour hiver qui fera votre bonheur. Ce petit joujou vous permettra de contrôler votre radiateur, votre cafetière et même votre lampe à distance. Il suffit de quelques commandes vocales et vous voilà servi ! Programmable à souhait, il suffit d’une connectivité WiFi pour tout gérer même si vous êtes en vacances. A l’heure de votre choix, votre prise allumera automatiquement tous les appareils que vous avez choisi d’allumer avant que vous n’arriviez chez vous, et cela tous les jours.

Grâce au mode « Absence » votre prise connectée simule la présence d’une personne chez vous. Parfait pour dissuader les voleurs surtout pendant les fêtes de fin d’année. Sécurité, fonctionnalité et confort sont les mots d’ordre de cette prise intelligente ! Pour sa mise en marche, vous avez besoin de télécharger et d’installer l’application Tapo. Une fois cette étape terminée, il ne reste plus qu’à programmer votre appareil et le voilà fonctionnel !

Promo -32% Tapo Prise Connectée WiFi, Prise Intelligente compatible avec Alexa et Google Home, 10A Type E, Contrôler le radiateur, la cafetière, la lampe à dista PRISE CONNECTÉE GOOGLE HOME/AL...

LIBÉREZ VOS MAINS, CONTRÔLE À ...

PROGRAMMATION FACILE - Program...

SÉCURITÉ GARANTIE - A subi des... 27.90 € 18.90 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Echo Dot (5e génération, modèle 2022)

Bien que Echo Dot soit connu pour sa qualité immersive en matière de son, il faut croire que ses fonctions ne se limitent pas là. Si vous souhaitez profiter des objets connectés pendant l’hiver pour écouter vos musiques préférées, vos livres audio ou encore vos podcasts depuis Amazon Music, Apple Music, Spotify et Deezer, cet appareil est votre allié. Vous pouvez également vous en servir pour entrer en contact avec Alexa afin de savoir le temps qu’il fait dehors ou encore programmer des minuteurs. Qui plus est, vous pouvez profiter de votre feu de cheminée tout en créant votre home cinéma pour les vacances !

Comme Echo Dot fait partie des appareils connectés pour hiver compatibles avec la plupart des appareils connectés du moment, il contribue largement à votre confort et votre bien-être. De l’allumage de votre radiateur jusqu’à la préparation de votre café le matin, il est votre compagnon d’hiver. Question vie privée, Echo Dot la respecte tout en étant éco-friendly !