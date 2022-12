L’autonomie de cette voiture électrique de Toyota humilie la Tesla Model 3 plus cher !

Toyota a dévoilé de nouveaux détails concernant sa nouvelle voiture électrique baptisée bZ3. Rivale de la Tesla Model 3, une des meilleures voitures électriques, elle a été développée en collaboration avec BYD, un des géants chinois de l’automobile.

Toyota a dévoilé en 2021 sa toute première voiture entièrement électrique. Il s’agit de la bZ4X, qui a été abandonnée en raison de ses roues qui se détachent. Décidément, Toyota ne cesse de faire évoluer sa flotte électrique. Dans l’attente de la mise en production du bZ Compact SUV Concept, cette marque a annoncé officiellement sa future berline. Découvrez en quoi ce modèle vaut mieux que la Model 3 de Tesla.

Une voiture offrant une aussi grande autonomie à prix abordable

It Home, un site internet chinois a expliqué que la nouvelle voiture électrique de Toyota repose sur le système e-TNGA. Elle est propulsée par un moteur électrique disponible en 2 versions, à savoir une motorisation de 178 ou 238 chevaux. Quant à la vitesse maximale, elle a été limitée à 160 km/h. La berline dispose de deux batteries d’une capacité de 49,92 et 65,28 kWh. Ces dernières seront fabriquées par Fudi, une entité affiliée à BYD Quant à l’autonomie, la future bZ3 est indiquée à 517 et 616 km en fonction du cycle CLTC. Ce dernier étant moins exigeant que la norme européenne WLTP, il offre généralement un niveau de consommation de 10 à 15 %. Au final, il faudra tenir compte de 500 km.

De plus, ce site révèle que le prix de cette nouvelle venue débutera à hauteur de 25 580 euros. Cette somme est très accessible pour une berline, en particulier comparée au prix de la Tesla Model 3 qui s’élève à 53 490 euros et à son autonomie de 510 kilomètres.

Toyota fournit plus de détails sur sa nouvelle nouvelle voiture électrique

Lorsque Toyota a rendue la bZ3 officielle en octobre 2022, aucun détail n’a été réellement donné quant à ses spécifications techniques. La marque a simplement montré son design. Celui-ci se rapproche naturellement du modèle bZ4X. Mesurant 4,72 mètres de long, ce qui fait 3 cm de plus que la Tesla Model 3, ce nouveau venu bénéficie de 0,218 de Cx, une valeur plus intéressante que celle de sa rivale.

La voiture adopte un design moderne. Elle intègre un écran tactile de grande taille à la verticale, accompagné d’un combiné digital. Quant au volant, la bZ3 reprend le modèle à joug classique de la bZ4X. Par ailleurs, les commandes ont été intégrées directement dans le système d’infodivertissement, ce qui explique l’absence totale des boutons physiques.

La bZ3 jouit d’un empattement généreux d’environ 2,88 mn garantissant aux passagers suffisamment d’espace à bord. En revanche, le volume de la malle n’a pas encore été communiqué en détail pour le moment. À titre de rappel, il faut noter que la Model 3 offre une capacité de 542 litres.

Toyota n’a pas encore annoncé la date de lancement de sa nouvelle voiture électrique en France. Mais elle pourrait bien débarquer sur le marché français l’année prochaine.