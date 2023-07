Yamaha présente son nouvel home-cinéma basé sur le système unique True X

Yamaha a dévoilé son nouvel home-cinéma compatible avec le système True X. Celui-ci comporte de nouvelles barres de son, une enceinte et un subwoofer.

Yamaha a annoncé deux nouvelles barres de son, les SR-X50A et SR-X40A, dotées de la nouvelle technologie True X. Celles-ci sont entièrement équipées du système surround exclusif True X. Les nouvelles barres peuvent être utilisées avec l’enceinte WS-X1A True et le subwoofer SW-X100A True X. Ce nouvel home-cinéma True X permet de profiter pleinement d’un véritable son surround sans fil avec un système extensible complet.

Cette nouvelle série True X offre une expérience impressionnante pouvant être appréciée avec une liberté et une flexibilité incroyables. Ses fonctionnalités facilitent la configuration et le montage d’une installation home-cinéma jusqu’à 4.1.2 canaux.

Par ailleurs, une fonction “mode Solo” transforme le haut-parleur arrière en un haut-parleur portable sans fil. Le dispositif peut ensuite servir à écouter de la musique depuis un appareil mobile comme le smartphone.

Les deux nouvelles barres de son comportent des haut-parleurs à diffusion verticale Dolby Atmos. Cette technologie audio spatiale crée un champ sonore détaillé et immersif à 360°. Les utilisateurs vivent ainsi une expérience audio unique en se faisant envelopper par le son.

Les SR-X50A et SR-X40A fonctionnent également avec divers services de streaming musical. Les barres de son utilisent directement le Wi-Fi pour se connecter à des plateformes comme Spotify et Amazon Music. À noter que les appareils sont compatibles avec Amazon Alexa pour les commandes vocales.

D’autre part, les barres de son du home-cinéma True X de Yamaha proposent les connectivités Bluetooth et AirPlay 2. La marque japonaise les a aussi dotées de la fonction Clear Voice et de 4 modes sonores différents. Ces derniers possèdent pour rôle d’améliorer le plaisir d’écoute d’une variété de contenus. Cela va des films, aux jeux vidéo et jusqu’aux séries télévisées.

1. Yamaha redéfinit le divertissement à domicile avec son home-cinéma True X

L’enceinte WS-X1A True X est suffisamment compacte pour être emportée en vacances ou en déplacement. Grâce à sa conformité IP67, elle est étanche à la poussière et aux éclaboussures. À noter qu’il est possible de l’immerger à 1 m de profondeur pendant une demi-heure.

Le dispositif intègre la technologie audio True X avancée de Yamaha pour une qualité sonore supérieure. Le plaisir est maximal en cas de configuration avec la barre de son pour écouter de la musique. Le WS-X1A offre une excellente qualité sonore. De plus, le modèle propose une variété de fonctionnalités, y compris Clear Voice, permettant d’entendre facilement la parole dans les sons.

La nouvelle enceinte de Yamaha affiche un design élégant qui s’intègre dans n’importe quel intérieur. Rappelons aussi que son mode solo permet de passer instantanément du home-cinéma à simple enceinte pour écouter de la musique.

D’autre part, associé à l’une des deux nouvelles barres SR-X50A et SR-X40A, le système surround True X offre une solution home-cinéma complète idéale. L’installation offre un divertissement immersif à domicile.

Un son vraiment immersif et flexible

Tous les éléments du Yamaha home-cinéma True X fonctionnent ensemble. C’est le moyen le plus simple de profiter pleinement d’une expérience cinématographique puissante dans un environnement de son surround incroyablement réaliste.

Immersion dans la vie quotidienne

Les éléments du home-cinéma True X sont conçus avec des silhouettes arrondies, des tissus confortables et durables. Ils peuvent ainsi s’intégrer avec style dans n’importe quel espace de vie et intérieur.

2. Haute qualité sonore avec Dolby Atmos

L’approche de Yamaha Audio en matière de son véritable est unique. Il est le résultat de la fusion de technologies acoustiques issues de plus de 130 ans de développement d’instruments de musique. Cela avec des technologies électroniques et numériques cultivées dans la fabrication de produits audio professionnels pour l’enregistrement et les performances en direct.

Basées sur True Sound, les nouvelles barres de son True X offrent une reproduction audio supérieure. Celles-ci sont aussi compatibles avec la technologie audio tridimensionnelle avancée Dolby Atmos. Rappelons que cette dernière donne la possibilité de profiter de films et de musique avec un réalisme extraordinaire. Le son venant du haut se ressent véritablement.

3. Un champ sonore d’une activité étonnante

Les SR-X50A et SR-X40A disposent d’une configuration à 6 haut-parleurs comprenant des haut-parleurs Racetrack avant gauche et droit. Les modèles embarquent également 2 haut-parleurs en hauteur et 2 subwoofers intégrés. Le subwoofer SW-X100A maximise le son avec une chambre arrière et des ports bass-reflex de conception unique. Même avec la barre de son seule, vous obtenez un champ sonore très spacieux.

Étant donné que les enceintes en hauteur sont dédiées à la reproduction tridimensionnelle, elles produisent de manière réaliste un son surélevé. L’installation immerge totalement dans le monde des films et de la musique. L’auditeur a ainsi l’impression d’être entouré d’un son luxueusement détaillé.

Pour une réponse des basses plus profonde, la nouvelle barre de son True X SR-X50A s’associe à un caisson de basses sans fil de 100 watts. La reproduction riche des basses donne plus de puissance au son et recrée l’espace du contenu original. Cela donne alors l’impression d’entrer dans une scène qui se déroule à l’écran. De plus, comme le système est sans fil, il peut être installé de manière flexible n’importe où dans la pièce. Que ce soit verticalement ou horizontalement, le subwoofer se place devant ou latéralement.

4. Nouveau centre de divertissement

Les nouvelles barres de son Yamaha True X sont compatibles avec les plateformes de streaming musical, notamment Spotify et Amazon Music. De plus, le microphone intégré offre un contrôle vocal pratique via l’assistant vocal Amazon Alexa. Les opérations telles que lire/arrêter des chansons ou régler le volume s’effectuent ainsi seulement en parlant.

La connectivité Bluetooth et les capacités AirPlay 2 permettent également une diffusion en continu de haute qualité de toutes les applications. En outre, il suffit d’un simple câble optique ou HDMI pour connecter la barre de son au téléviseur. La configuration des enceintes surround est simple et flexible, car aucun câble n’est requis. À noter que l’application Sound Bar Controller facilite la configuration des appareils.

Fonctions de traitement du son pour plus de plaisir d’écoute

Les nouvelles barres de son du Yamaha home-cinéma True X disposent de 4 modes sonores. Ceux-ci sont : Film, Stéréo, Standard et Jeu. À noter que ces modes optimisent de manière sélective la qualité sonore pour chaque contenu spécifique. Elles disposent également de Clear Voice, ce qui facilite l’écoute de la parole telle que le dialogue dans les films dramatiques, les informations et les annonces sportives.

De plus, il y a Bass Extension, qui améliore le contenu qui n’a pas de basses. Le résultat offre un riche sentiment de réalisme. La technologie tire pleinement parti de tous les contenus, y compris les films, les jeux et les émissions de télévision.

Les fiches techniques du Yamaha home-cinéma True X

Nouvelle barre de son Yamaha TRUE X SR-X40A – Prix public : 599 euros TTC – Disponibilité : juillet 2023

True X Surround (enceintes True X requises – vendues séparément)

Dolby Atmos

Spotify Connect, AirPlay 2, Bluetooth® et Tidal Connect

Sortie HDMI eARC, entrée HDMI et connexion optique

Clear Voice pour une meilleure qualité de dialogue

Alexa intégré

Bass Extension pour profiter d’une meilleure réponse des basses

Caisson de basses intégré pour des basses réalistes et riches en textures

Télécommande et application Sound Bar Controller, pour un contrôle plus facile et plus intuitif de la barre de son

La nouvelle barre de son SR-X40A de Yamaha

Nouvelle Enceinte TRUE X WS-X1A – Prix public : 169 euros TTC – Disponibilité : Août 2023

True X Surround (barres True X requises – vendues séparément)

Bluetooth

Classe IP67 (étanche à l’eau et à la poussière)

Haut-parleur de 55 mm x 1 actif et 2 radiateurs passifs de 55 mm

Chargement de la batterie via la connexion USB type-C

Jusqu’à 12 heures de lecture avec une charge complète (environ 3 heures)

88 x 105 x 88 mm (L x H x P)

Fixation murale avec pas de vis

La nouvelle enceinte WS-X1A de Yamaha

Nouveau subwoofer TRUE X SW-X100A – Prix public : 349 euros TTC – Disponibilité : juillet 2023

Caisson de basse dédié pour True X BAR SR-X40A

Réponse en fréquence : 35 Hz – 100Hz

Haut-parleur à cône de 16 cm

Le nouveau subwoofer True X SW-X100A de Yamaha