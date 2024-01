Nothing Phone 2a : un gros leak révèle presque tout sur le téléphone tant attendu

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone qui déchire sans pour autant vous ruiner ? Voici le Nothing Phone 2a avec des caractéristiques qui vont vous décoiffer !

Avant même sa sortie officielle, le nouveau smartphone Nothing Phone 2a a récemment fait l’objet de fuites sur le web. Cela prouve que le nouveau smartphone suscite l’intérêt des fans de la marque, surtout de sa montre connectée pas chère.

Comme le Nothing Phone 2a se positionnera dans le segment du milieu de gamme, nous estimons qu’il coûtera dans les 400 euros pour la configuration minimale. Cela peut encore faire l’objet de changements lors de sa sortie. Quoi qu’il en soit, ses caractéristiques techniques commencent à se préciser pour écraser la concurrence !

Le Nothing Phone 2a, une version améliorée du modèle précédent ?

Avant sa sortie officielle, le smartphone est récemment apparu sur le site de certification TDRA avec le numéro de modèle A142. Hier encore, d’autres détails clés ont été mentionnés sur le site de certification TUV via MySmartPrice. À première vue, l’appareil sera doté d’un système de charge rapide de 45W et alimenté par une batterie de 4 290 mAh.

Il embarquera un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui reste assez raisonnable ! Sous le capot, le Nothing Phone 2a sera doté d’un chipset MediaTek Dimensity 7200. Vous pouvez opter entre le modèle à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne, et celui à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Des capteurs photos qui rivalisent ceux des plus grandes marques

Côté appareil photo, le Nothing Phone 2a aura une caméra principale Samsung ISOCELL S5KGN9 de 50 mégapixels. Il bénéficiera en même temps d’un appareil photo ultra-large ISOCELL JN1 de 50 mégapixels. Sur le plan logiciel, l’appareil fonctionnera sous Android 14 et Nothing OS 2.5 dès sa sortie de l’emballage.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que Nothing commence à teaser sur son nouveau smartphone. Au vu du nombre de certifications, ce n’est qu’une question de temps avant que le téléphone ne soit officiellement commercialisé. Un peu de patience avant de l’avoir entre vos mains !