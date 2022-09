Néon: votre objet de décoration connecté

Le néon fait depuis quelques années son grand retour sur les devantures des commerces mais aussi à l’intérieur de ceux-ci, et s’invitent même dans les foyers. Il semble avoir dépassé sa réputation d’enseigne un peu vieillotte qui évoque tout de suite les années 90, pour devenir un objet de décoration tendance.

Ce changement est surtout dû au fait que le matériel utilisé aujourd’hui pour sa fabrication n’a plus rien avoir avec les tubes en verre remplis de gaz néon coloré utilisés il y a trois décennies pour les enseignes des magasins. Il a été remplacé par des barettes leds insérées dans des tubes en silicone ou en PVC, beaucoup plus souple qui vous permettent d’avoir un neon sur mesure.

Une illumination original, discrète et surtout économique

Un néon sera toujours un remarquable ajout dans votre décoration intérieure, lui donnant une touche esthétique et tendance. Il est parfait pour votre chambre où il contribuera à créer

une ambiance particulière , grâce à sa luminosité qui est suffisante, tout en étant assez discrète. elle aussi économique. Il est d’ ailleur intéressant de noter que son efficience économique lui permet de consommer moins de lumière, avec une efficacité égale à celle du néon classique.

Si vous voulez une touche supplémentaire de variété et d’originalité. Le néon fabriqué à base de bandes leds RGB est fait pour vous. Vous pouvez faire en sorte qu’il clignote ou qu’il change de couleurs, en le contrôlant grâce à une télécommande ou application dédiée qui vous apporte beaucoup plus d’options et de liberté .

Leds RGB pour un néon connecté

Les leds RGB ont comme principal caractéristique leur capacité de changer de couleur. Ces changements sont obtenus grâce au mélanges des couleurs primaires, auxquelles elles doivent leurs initiales R pour red (rouge), G pour green (vert), B pour blue (bleu). C’est le contrôleur led qui permet de les mixer et celui-ci fonctionne grâce à une alimentation spéciale leds.

Le néon RGB fonctionne avec une application dédiée qui vous permet de choisir la couleur exacte que vous désirez, d’ailleurs vous pouvez aussi le faire grâce à la caméra de votre téléphone. Vous avez également accès à des modes de clignotement et de changement de couleur personalisés, ainsi que la posibilité de faire en sorte que luminosité varie selon l’intensité de la musique. Tout cela depuis votre smartphone, votre tablette, voire même votre enseinte connectée.

Un choix de design infini

Vous disposez d’une grande liberté en ce qui concerne le design de votre néon. Vous pouvez choisir le lettrage et le motif que vous souhaitez, cela va de même pour le support, si il est généralement en plexiglas transparent, certains le préfèrent noir, voir en bois, encore avec un imprimé. Cela va donc dépendre des goûts et des besoins en matière de décoration de chacun.

Le néon est un remplaçant idéal pour les cadres photos et les tableaux sur vos murs. Un vaste choix s’offre à vous, lorsqu’il s’agit de ne on sur Il peut être de la couleur, taille forme, et thématique de votre choix. Par exemple, vous pouvez opter pour un néon gaming, ils sont plutôt populaires en ce moment.