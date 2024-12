Ne ratez pas cette chance : les aides à l’achat de vélo électrique prolongées jusqu’en 2027 !

Bonne nouvelle pour les amateurs de mobilité durable : les aides à l’achat de vélos électriques, dont la fin était initialement prévue pour décembre 2023, sont prolongées jusqu’en 2027 ! Et ce n’est pas tout : les conditions d’éligibilité évoluent, ce qui permet désormais l’acquisition de vélos d’occasion. Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter de ces aides et passer à la mobilité verte, sans vous ruiner.

Le prolongement des aides jusqu’en 2027

Les aides pour l’achat d’un vélo électrique (VAE) sont donc dorénavant assurées jusqu’en 2027, ce qui représente une aubaine pour ceux qui envisagent de passer au vélo électrique. Ces subventions s’adressent à la fois aux particuliers et aux professionnels, dans le but de promouvoir une mobilité plus écologique et plus économique.

Désormais, la mesure ne concerne plus uniquement les vélos neufs. Un décret du 12 février 2024 élargit en effet les critères d’éligibilité en incluant les vélos électriques d’occasion. C’est une option qui permet à davantage de personnes de bénéficier de ces aides. Le but ? Encourager la transition vers une mobilité douce tout en rendant ces solutions accessibles à un plus grand nombre de citoyens.

Des aides spécifiques pour les personnes handicapées

Le vélo électrique n’est pas seulement une alternative pour les cyclistes classiques. Il peut également devenir un moyen de transport essentiel pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement a alors mis en place un bonus vélo électrique spécifique pour cette catégorie, sans condition de ressources, ce qui rend cette aide particulièrement avantageuse.

À noter que le montant de l’aide varie selon les besoins spécifiques de l’individu et du type de vélo électrique choisi. Pour en bénéficier, les personnes handicapées doivent suivre une procédure particulière, en se renseignant auprès des organismes compétents. Cela leur permettra d’acquérir un vélo adapté à leurs besoins, qu’il soit électrique ou non.

Si vous êtes intéressé par cette aide à l’achat d’un vélo électrique, voici les démarches à suivre :

Pour les conditions de base :

Le vélo doit être un VAE (vélo à assistance électrique) avec une puissance maximale de 250 watts.

(vélo à assistance électrique) avec une puissance maximale de 250 watts. L’achat doit se faire auprès d’un professionnel.

Le demandeur doit résider en France.

Concernant les documents à fournir, il faudra :

Une copie de la facture d’achat.

Un justificatif de domicile.

Une pièce d’identité.

Pour ce qui est de la procédure, vous devrez remplir un formulaire spécifique et le soumettre à l’administration compétente. Les demandes doivent être faites dans les six mois suivant l’achat du vélo.

Certaines collectivités locales peuvent également offrir des subventions supplémentaires pour encourager l’utilisation des vélos électriques. Les critères d’éligibilité et les montants varient en fonction des régions. Il est alors conseillé de se renseigner auprès de la municipalité ou de la communauté de communes concernée.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn