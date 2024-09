Ne perdez pas de temps, Seat brade ses scooters électriques à moitié prix

Jusqu’au dernier jour du mois d’octobre, la marque Seat propose ses scooters électriques de la gamme MO à moitié prix. Cette réduction spectaculaire devrait capter l’attention de ceux en quête d’une solution de mobilité urbaine économique et écologique.

Scooters électriques Seat MO, une gamme attrayante à moitié prix

La gamme de scooters électriques Seat MO se compose principalement de deux modèles phares : le MÓ 50 et le MÓ 125. Ces véhicules offrent des performances fiables tout en étant respectueux de l’environnement. Ce sont des équivalents aux scooters thermiques de 50 cm³ et 125 cm³. La différence est qu’ils fonctionnent entièrement à l’électricité.

Ces scooters électriques de Seat vendus à moitié prix ont chacun leurs avantages. Le modèle MÓ 50 est parfait pour les trajets urbains courts. Il est léger, facile à manier et possède une autonomie de 170 km en cycle WMTC suffisante pour les déplacements quotidiens en ville. De son côté, le MÓ 125 s’adresse à ceux qui souhaitent une puissance accrue et une autonomie plus longue, 130 km. Il se montre idéal pour les trajets périurbains ou des utilisations plus intensives. Avec ces deux options, Seat couvre un large éventail de besoins de mobilité urbaine.

Les scooters électriques de la gamme MO ne se contentent pas d’offrir des performances intéressantes. Ils viennent aussi avec une série de fonctionnalités modernes qui améliorent l’expérience utilisateur. Par exemple, les deux modèles disposent de batteries amovibles. Cela permet aux utilisateurs de retirer facilement la batterie pour la charger à domicile ou au bureau.

Réduction de 50 % sur le prix des scooters électriques Seat

Durant tout le mois d’octobre, Seat propose toute sa gamme de scooters électriques MO à moitié prix. Cette promotion incroyable vise à déstocker les modèles restants avant de mettre fin à cette gamme spécifique. C’est donc une occasion unique pour les consommateurs de bénéficier d’un véhicule électrique de qualité à un tarif défiant toute concurrence.

Pour donner un ordre d’idée, un scooter MÓ 50 était initialement proposé à 5 900 euros. Avec cette réduction, il passe désormais à 2 950 euros. Idem pour le MÓ 125, dont le tarif initial était de 7 275 euros. Il tombe maintenant autour de 3 638 euros. Ce sont des tarifs particulièrement intéressants pour des véhicules dotés de tant de prestations.

Cette distribution de scooters à moitié prix fait suite à la décision de Seat de mettre fin à son partenariat avec la société catalane Silence. Celle-ci fabriquait les scooters badgés SEAT. Effectivement, Silence produisait les scooters dédiés à la marque espagnole, lesquels étaient ensuite commercialisés sous le nom de Seat MO. Désormais, Seat souhaite écouler rapidement ses stocks restants afin de se concentrer sur d’autres projets stratégiques.

Vous souhaitez profiter de cette réduction à moitié prix des scooters électriques de Seat ? Pour profiter de cette fantastique offre de scooters Seat MO à moitié prix, vous devez simplement visiter les concessionnaires agréés Seat. Sinon, consultez le site internet de la marque. Ne perdez pas de temps, car les stocks sont limités. Chaque concessionnaire pourra vous fournir toutes les informations nécessaires sur les modèles disponibles, leurs caractéristiques techniques et les modalités de paiement.

