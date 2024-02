Mr & Mrs Smith : la série d’Amazon Prime Video aura-t-elle une saison 2 ?

Est-ce que Mr & Mrs Smith aura une saison 2 ? Si vous vous êtes posé cette question après avoir visionné la première saison sur Amazon Prime, poursuivez votre lecture pour en connaître davantage !

La série Prime Video « Mr. & Mrs. Smith », inspirée du film des Brangelina, a reçu des éloges quasi universels de la part des critiques. Cela explique certainement son score de 88% sur Rotten Tomatoes ! Cette comédie d’espionnage, interprétée par Donald Glover et Maya Erskine, offre une relecture moderne du film de 2005. Il faut croire que la série offre une approche radicalement différente de la prémisse originale. Quoi qu’il en soit, elle arrive à subjuguer les téléspectateurs !

Une intrigue et un casting à la hauteur de toutes les attentes !

La série suit un couple marié qui se révèle être composé d’espions associés par une organisation obscure. Leur collaboration en tant qu’espions de haut vol, malgré leur mariage forcé, offre une dynamique captivante. Cette approche radicalement différente du film original a touché une corde sensible chez les critiques et les téléspectateurs. Bien que le premier film fut un succès, la série grâce à ses protagonistes et à leur alchimie indéniable, n’est pas en reste.

L’espoir pour les fans de Mr & Mrs Smith pour une saison 2

Bien que les huit épisodes de la première saison aient été diffusés sans résolution concrète, les perspectives d’une deuxième saison semblent prometteuses. La directrice de la série, Francesca Sloane, a évoqué des discussions et des idées passionnantes pour une éventuelle suite. Elle a souligné que l’histoire était conçue pour être complète, même si la fin de la première saison laisse place à de nombreuses possibilités pour la suite.

À l’heure actuelle, bien qu’aucun feu vert officiel n’ait encore été donné, la série semble avoir laissé des portes ouvertes pour une suite. Le cliffhanger du dernier épisode offre une potentielle intrigue pour une deuxième saison. Qui plus est, la directrice de la série a exprimé son optimisme quant à la possibilité de poursuivre l’histoire. En attendant, les téléspectateurs peuvent se plonger dans d’autres séries Amazon Prime pour satisfaire leur appétit pour l’espionnage et l’action.