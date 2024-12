U5 Pro : l’alternative économique qui bouscule les standards du marché des montres connectées

Kumi a récemment lancé une nouvelle montre connectée de sport, la U5 Pro, qui attire l’attention des amateurs de technologie et de fitness.

En termes de robustesse, Kumi affirme que la U5 Pro est conçue pour résister à des conditions difficiles. Mais voici ce qu’il en est réellement.

La U5 Pro, une montre connectée qui concurrence les modèles plus solides

La montre connectée U5 Pro est étanche jusqu’à une pression de 5 ATM. Cela la rend adaptée à la natation et à d’autres activités aquatiques. De plus, elle est certifiée MIL-STD-810H, une norme militaire qui garantit sa résistance aux vibrations, aux chutes, à une faible pression atmosphérique et à l’aspersion d’eau salée. Cela en fait un choix idéal pour les aventuriers et les sportifs qui recherchent un appareil fiable et durable.

Une smartwatch pourvues de caractéristiques avancées

La U5 Pro se distingue par son écran AMOLED de 1,43 pouce. Il offre une résolution de 466 x 466 pixels. C’est une qualité d’affichage permettant une visualisation claire et nette des notifications, des applications et des données de fitness.

Les utilisateurs peuvent également interagir avec la montre par le biais de l’écran tactile, mais également grâce à plusieurs boutons physiques et à une couronne rotative. Cela facilite la navigation dans les menus et les réglages.

Une montre connectée pouvant utiliser l’IA

Un autre aspect intéressant de la U5 Pro est sa capacité à interagir avec des assistants numériques tels que ChatGPT. Grâce à un microphone intégré, les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses directement depuis leur montre, ce qui ajoute une dimension pratique à l’appareil.

Les options pour les sportifs

Pour les amateurs d’activités physiques, la smartwatch U5 Pro est également équipée de plus de 170 modes sportifs. Cela permet aux utilisateurs de suivre une variété d’activités physiques, qu’il s’agisse de course, de cyclisme, de natation ou d’autres sports.

Un module GPS intégré permet d’ailleurs d’enregistrer la distance parcourue. Cela offre ainsi des données précises sur les performances sportives. En outre, la montre comprend des fonctionnalités de navigation. Elle est dotée d’une boussole, d’un baromètre et d’un altimètre. Cela la rend particulièrement utile pour les randonneurs et les amateurs d’activités en plein air.

Une bonne endurance

Sinon, l’autonomie de la batterie est un point fort de la montre connectée U5 Pro. Elle a une durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 15 jours en utilisation normale. Cela signifie que les utilisateurs n’auront pas à se soucier de recharger leur montre tous les jours. C’est un avantage considérable pour ceux qui mènent une vie active.

Disponibilité

Enfin, proposée au prix de 159,99 dollars soit 152,22 euros, cette montre connectée est disponible en tant qu’ importation directe. Cela signifie que les acheteurs doivent être conscients qu’un délai de livraison de 10 à 30 jours ouvrables est à prévoir pour les expéditions vers plusieurs régions.

Cela comprend les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne. Ce délai peut varier en fonction de la destination et des conditions d’expédition.

