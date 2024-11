Brighton Solutions présente Stride™ : LA montre connectée des seniors

Dans le domaine des montres connectées spécialement conçues pour les seniors, Brighton Solutions a lancé Stride™.

C’est une smartwatch offrant sécurité et indépendance. Elle a beaucoup d’options comme la détection des chutes, le suivi GPS, la surveillance du bien-être et bien plus encore. Voici ce que nous savons sur le sujet et qu’on est ravis de partager avec vous.

Une montre connectée pour seniors par comme les autres

D’abord lancée aux États-Unis et au Canada, la smartwatch Stride™ possède une très bonne connectivité 4G LTE dit-on. Cet appareil mPERS vise à redéfinir les soins aux personnes âgées grâce à ses fonctionnalités intuitives.

C’est dans un article paru dans le PRNewswire-PRWeb ce 14 novembre 2024 que nous avons su que l’entreprise Brighton Solutions a récemment annoncé le lancement officiel de Stride™ Smartwatch. C’est un appareil qui offre une solution moderne qui renforce l’indépendance des personnes âgées. Et ils ont d’ailleurs accès à des fonctions de sécurité essentielles grâce à celui-ci.

Concrètement, cet appareil offre un design convivial pour les seniors désirant avoir une montre connectée. Stride sert d’alternative viable aux dispositifs de sécurité personnelle traditionnels. Les personnes âgées peuvent donc l’intégrer plus facilement dans leur vie quotidienne.

La montre connectée Stride offre aux seniors la possibilité de vivre leur vie plus librement

En sachant qu’ils peuvent rester connectés aux services d’urgence et à leurs proches, de nombreux seniors ayant testé cette montre connectée ont été convaincus de son utilité.

Sinon, Jesse Rivest, responsable des ventes chez Brighton Solutions, a fait une déclaration. « Le marché de la technologie portable se développe rapidement. D’ici 2026, près d’un tiers des utilisateurs auront plus de 55 ans. Notre objectif était de proposer une solution fiable et complète qui réponde aux besoins évolutifs des personnes âgées et de leurs familles. Et c’est exactement ce que fait Stride. »

Une smartwatch primée

Ensuite, il s’avère que la montre connectée pour seniors Stride est un appareil primé. Son service de surveillance et de réponse en direct est primé. De plus, son réseau 4G LTE est fiable. Elle offre une couverture d’une journée entière avec une seule charge.

Ensuite, selon la marque, elle dispose d’une meilleure technologie de localisation pour sa catégorie. Cela combine le GPS et le Wi-Fi pour le suivi de localisation le plus rapide et le plus précis qui soit. Puis, il est possible de profiter d’un port sans souci lors d’activités quotidiennes telles que la douche, la vaisselle ou les activités de plein air en la portant.

Les options pour la santé des seniors

Le plus important sur une montre connectée pour seniors, c’est l’option détection automatique d’une chute comme sur l’Apple Watch. Puis, ce modèle est capable de se connecter instantanément à la ligne de spécialistes de soins primés basés aux États-Unis.

Les soignants peuvent rapidement localiser l’appareil à l’aide d’un simple message texte. Et la montre a de très bons capteurs d’activité de bien-être. Ils peuvent surveiller la fréquence cardiaque et leur nombre de pas quotidiens à l’aide d’une simple interface tactile. Enfin, recevez les notifications essentielles de l’appareil, y compris les appels d’urgence, la batterie faible, l’état de charge, etc.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn