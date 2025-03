Möbius Persévérance : Un vélo enfant en bambou et cuir de raisin super stylé et éthique !

Le Möbius Persévérance réinvente le vélo pour enfants avec un design innovant, un cadre en bambou, ainsi qu’une transmission à courroie sans entretien.

L’avenir du vélo pour enfants se réinvente avec le nouveau modèle de Möbius Bike : Persévérance. Ce deux-roues innovant repousse les limites du design et de l’écologie. Il est en fait conçu pour les 4-6 ans et propose une expérience unique entre apprentissage, durabilité et innovation.

Möbius Persévérance, un vélo haut de gamme pour enfant

Ce modèle ne ressemble à aucun autre vélo pour enfants. Avec son cadre en bambou et en aluminium recyclé, il est aussi robuste que léger. D’autant plus que sa conception limite son impact environnemental. Sa selle en cuir de raisin et ses poignées antiglisse fournissent en outre confort et style.

L’autre point fort du Möbius Persévérance réside dans sa transmission à courroie. Contrairement aux chaînes traditionnelles, elle ne nécessite aucun entretien. Elle évite également aux enfants de se salir ou de se coincer les doigts. Le deux-roues s’équipe par ailleurs de freins à disque adaptés aux petites mains et de pneus blancs au design élégant. Avec tous ces éléments, il s’impose alors comme un vélo d’exception.

Une approche responsable et participative

En concevant Persévérance, Möbius ne se contente pas de proposer un produit éco-conçu. Elle repense en même temps son modèle de commercialisation. Plutôt que d’inonder le marché, la marque a effectivement choisi le financement participatif via Ulule. Le vélo est disponible à partir de 290 euros pour les premiers contributeurs, avec un objectif de 50 préventes avant le lancement officiel.

Ce choix stratégique concernant le Möbius Persévérance aide en outre à éviter la surproduction. Cela contribue également à la maîtrise de la fabrication. Si la campagne rencontre le succès escompté, un modèle pour les 7-9 ans pourrait voir le jour. Möbius Bike, fidèle à sa philosophie, s’engage par ailleurs à recycler chaque vélo en fin de vie. Elle offre ainsi une alternative durable aux vélos jetables du commerce.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn