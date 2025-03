Passez un après-midi détente sur le nouveau vélo pliant Afternoon PRO, il est passe partout !

Eovolt élargit son offre en lançant un nouveau vélo pliant sans moteur, l’Afternoon PRO. Avec ce modèle, la marque veut séduire les cyclistes urbains qui cherchent une alternative pratique et performante aux vélos électriques. En même temps, elle conserve également les caractéristiques qui ont fait le succès de la version motorisée.

Design et fonctionnalités du vélo pliant Afternoon PRO

La marque française Eovolt est célèbre pour ses vélos pliants électriques innovants. Cette fois, elle sort une version sans assistance électrique de son modèle phare, l’Afternoon PRO. L’Afternoon PRO musculaire conserve l’esthétique épurée de son prédécesseur électrique. Avec son système de pliage « Loop » ainsi que ses charnières auto-bloquantes, on peut plier le vélo en un clin d’œil sans le soulever et sans se pencher. Cette conception facilite le transport et le rangement du vélo.

Les avantages du vélo pliant Afternoon PRO musculaire ne s’arrêtent pas là. L’engin a intégré un système d’aimants breveté qui assure une connexion fiable entre les deux roues une fois le vélo plié. Ce dispositif garantit que le vélo reste solidement plié, quel que soit le terrain. Les usagers bénéficient ainsi d’une grande tranquillité d’esprit lors de leurs déplacements.

Une transmission efficace et un entretien réduit

L’une des principales innovations du vélo pliant Afternoon PRO sans moteur est sa transmission par courroie. Cette dernière est associée à un moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 7. Ce choix technique offre plusieurs avantages, dont une réduction significative des besoins d’entretien. On a également une transmission « zéro salissure ». D’autant plus que le moyeu Nexus 7 permet des changements de vitesse à l’arrêt, ce qui est particulièrement pratique en ville.

Eovolt a, par ailleurs, voulu améliorer le rendement et faciliter la propulsion du vélo pliant Afternoon PRO. Pour ce faire, la marque a opté pour des pneus Schwalbe Performance Line plus fins que ceux de la version électrique. Cette modification assure une expérience de conduite dynamique et agréable, même sans assistance électrique. Elle s’accompagne d’ailleurs d’un design de cintre revu pour une position de conduite plus sportive.

