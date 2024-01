Meta Quest 2 vs PSVR 2 : quel casque choisir ?

Comparez ici les deux appareils permet de régler le fameux débat Meta Quest 2 vs PSVR 2. Nous allons voir ici en quoi ces produits sont différents et quelles sont leurs qualités respectives, en détaillant leurs originalités.

La Playstation VR 2 et le Meta Quest 2 comptent parmi les meilleurs casques VR. Pour les départager, il est nécessaire de les comparer sur différents points. Alors, Meta Quest 2 vs PSVR 2, qui est le meilleur casque ?

Meta Quest 2 vs PSVR 2 : design et confort

Le Meta Quest 2 tout comme la PSVR 2 misent sur un style sobre tout en blanc. Toutefois, on y retrouve des différences notables.

Le casque de Sony mise sur un aspect simple et passe-partout, faisant tout aussi bien passer la PSVR 2 en tant que casque qu’objet de décoration. Le design est plus fin que la première version, avec un confort plus important au niveau de l’écran. La forme du casque de Sony épouse mieux les différentes formes du visage de l’utilisateur.

En ce qui concerne le Meta Quest 2, son aspect plus massif laisse supposer qu’il est plus lourd, et pourtant. En effet, le Meta Quest 2 pèse 503 g alors que la PSVR 2 pèse environ 600 g. Pour une utilisation demandant des déplacements et mouvements soutenus, la différence de poids, même minime, peut être cruciale.

Concernant les possibilités d’amélioration de confort, les deux casques disposent de leurs accessoires exclusifs. Le casque de Meta peut profiter d’un kit de maintien pour rendre ce dernier plus stable lors des phases de gaming. De son côté, Sony propose également ses propres accessoires de maintien pour améliorer le confort de l’utilisateur, comme le Globular Cluster.

Aussi, le confort d’utilisation est quasiment similaire, dépendant principalement des goûts de chaque utilisateur.

Sony PlayStation VR2 Casque de visualisation dédié 560 g Noir, Blanc 32274 683.38 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Conditions d’utilisations : Meta Quest 2 prend l’ascendant

Le Meta Quest 2 est un casque VR autonome et peut être utilisé indépendamment d’un PC.

Toutefois, il vous est possible de câbler le casque à un puissant PC pour profiter d’une expérience VR tout aussi intéressante en exploitant les capacités de l’ordinateur. Cela permet ainsi de jouer à des titres plus récents et demandant plus de ressources. Le PC jouera, dans ce cas-ci, le rôle de système de calcul pour le fonctionnement des programmes et jeux.

Pour le cas du PSVR 2, il doit obligatoirement être câblé à une PS5 pour pouvoir être utilisé. Si cela offre la possibilité de profiter d’un appareil performant, ce système filaire pose deux problèmes de taille. Le premier, c’est que cela demande à l’utilisateur d’avoir impérativement une console PS5 au préalable. Le second problème concerne la praticité du casque. Contrairement au Meta Quest 2, la PSVR 2 est difficilement transportable.

En plus de son côté autonome, il est possible d’augmenter les capacités du Meta Quest 2 avec un PC puissant, portable ou de bureau. Ainsi, au niveau du système d’utilisation le plus pratique, le point revient sans grandes surprises au casque de Meta.

Promo -33% Meta Quest 2 — Casque de Réalité Virtuelle Tout-en-un Dernière Génération 128 Go L’audio positionnel 3D, la dét...

Explorez un univers en expansi...

Découvrez des blockbusters aux...

Rejoignez d’incroyables espace... 449.99 € 299.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Qualité sons et écrans : victoire pour la PSVR 2

Le casque Meta Quest 2 possède deux écrans LCD de 1832 x 1920 pixels pour chaque œil.

Ainsi, il offre une définition de 2K pour chaque écran, ce qui vous permet de visionner des contenus avec une grande qualité. Toutefois, cela ne vaut pas les 2000 x 2040 pixels par œil du PSVR 2, pouvant offrir des graphismes en 4K. Que ce soit pour du gaming ou pour du visionnage de films et séries, la différence est flagrante. Le visuel offert par le PSVR 2. Plus net, les contrastes sont mieux gérés et les couleurs plus équilibrées. Une expérience d’autant plus renforcée par les capacités de la PS5, capable d’exploiter tout le potentiel du casque. D’autant plus que le PSVR 2 utilise un système de suivi oculaire pour accentuer l’immersion visuelle en fonction de la vision de l’utilisateur et de la direction de ses yeux.

Pour ce qui est de l’expérience sonore, là encore, le PSVR 2 se démarque. Il est vrai que le Meta Quest 2 possède des haut-parleurs capables de produire des sons spatiaux en 3D. Toutefois, cette technologie n’arrive pas à capter tout le son, contrairement au PSVR 2 qui arrive à isoler les sorties sonores. Ainsi, l’immersion auditive est plus efficace du côté de l’appareil de Sony. S’il est possible de combler cet écart avec l’utilisation d’écouteurs adaptés, le PSVR 2 profite d’une qualité sonore de base plus importante.

Performances : une question de choix !

Niveau puissance, ces deux modèles de casque VR sont au top avec leurs atouts respectifs.

En tant que modèle autonome, le Meta Quest 2 profite d’un processeur intégré. Plus précisément, il dispose du Qualcomm Snapdragon XR2, l’un des modèles les plus performants sur le marché actuellement. Avec ce dernier, ce casque est capable de faire tourner l’ensemble des applications et jeux VR sans problèmes.

Du côté de Sony, on fait difficilement mieux puisque le PSVR 2 profite directement des performances de la PS5. La différence de puissance est donc énorme puisque l’on parle ici de comparer un processeur de casque VR à une console de salon next gen intégrale. Le PSVR 2 ne présente donc aucune forme de difficulté à proposer une expérience gaming VR en très haute qualité, avec des titres comme Resident Evil Village ou Gran Turismo 7.

Toutefois, un élément important peut faire pencher la balance, à savoir le type d’utilisation. Le système autonome du Meta Quest 2 permet de jouer à l’ensemble des jeux et programmes depuis n’importe où. Sa grande autonomie de 3 heures offre ainsi une expérience VR libre et complète pendant une longue période. Le PSVR 2 dépend totalement de la PS5, même s’il offre une expérience gaming plus qualitative et immersive. Pour les voyageurs comme les gamers pur souche, le choix est vite fait.

Sony PlayStation VR2 Casque de visualisation dédié 560 g Noir, Blanc 32274 683.38 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Meta Quest 2 vs PSVR 2 : comparatif des contrôleurs

En termes de précision, les deux contrôleurs respectifs du Meta Quest 2 et du PSVR 2 ont leurs propres atouts.

Au niveau de la maniabilité et du confort d’utilisation, les contrôleurs du Meta Quest 2 se révèlent être légèrement supérieurs par rapport à son concurrent. En effet, les contrôleurs de ce dernier disposent d’une meilleure précision globale. Ainsi, les contrôleurs retranscrivent avec minutie les mouvements voulus par l’utilisateur.

Toutefois, pour une expérience purement gaming, les contrôleurs du PSVR 2 sont indétrônables. Cela est dû à des gâchettes adaptative et haptique, un meilleur système de vibration et quelques fonctionnalités exclusives pour certains jeux. En effet, le PSVR 2 présente des commandes uniques pour certains jeux, utilisant principalement les points forts du contrôleur.

Sony PlayStation VR2 Casque de visualisation dédié 560 g Noir, Blanc 32274 683.38 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Ludothèque : avantage pour le Meta Quest 2

Il est un peu ironique de se dire que le PSVR 2 ne profite pas d’un si grand nombre de fonctionnalités et de jeux.

Vous y trouverez certes de grands titres, mais pas une quantité aussi importante que celle de son concurrent. De plus, le PSVR 2 ne dispose quasiment d’aucune application et logiciel VR sur sa plateforme. L’ensemble de ses offres concerne des jeux PS5 compatibles avec la technologie de la réalité virtuelle.

Le Meta Quest 2 profite quant à elle d’une grande ludothèque de jeux, applications et programmes variés en VR. Concernant les jeux, on y trouve plusieurs titres indépendants, mais aussi de grands noms comme No Man’s Sky ou Horizon Call of the Mountain. De plus, il est important de savoir que la majorité des titres présents sur le PSVR 2 sont également disponibles sur Meta Quest 2.

Promo -33% Meta Quest 2 — Casque de Réalité Virtuelle Tout-en-un Dernière Génération 128 Go L’audio positionnel 3D, la dét...

Explorez un univers en expansi...

Découvrez des blockbusters aux...

Rejoignez d’incroyables espace... 449.99 € 299.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Analyse des prix

En termes de prix, le Meta Quest 2 domine le PSVR 2 avec un prix de 399,99 euros.

Comparé aux 549,99 euros du PSVR 2, il représente un meilleur investissement. En effet, le Meta Quest peut être acheté indépendamment d’autres appareils tandis que le casque de Sony nécessite l’achat et l’acquisition d’une PS5. Au total, cela représente un budget plus important et des activités de recherches et d’achats supplémentaires.

Pour un modèle autonome, le Meta Quest 2 représente un excellent rapport qualité/prix. Ses capacités se prêtent à tout type d’activité VR et son catalogue d’offres est supérieur à ce que peut proposer la PSVR2.

Promo -33% Meta Quest 2 — Casque de Réalité Virtuelle Tout-en-un Dernière Génération 128 Go L’audio positionnel 3D, la dét...

Explorez un univers en expansi...

Découvrez des blockbusters aux...

Rejoignez d’incroyables espace... 449.99 € 299.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Meta Quest 2 vs PSVR 2 : quel modèle choisir ?

Après toute cette phase de comparaison et d’analyses, il est maintenant temps de désigner un grand vainqueur.

Toutefois, ce n’est pas aussi simple puisque les deux modèles de casques ont été conçus pour offrir une expérience et utilisation de la VR spécifique. Ainsi, en comparaison, le Meta Quest 2 est le meilleur casque VR en tenant compte des caractéristiques globales. Son système autonome, ses hautes performances et sa grande ludothèque de contenus en font le casque idéal pour les activités VR.Pour une spécialisation dans le gaming, le PSVR 2 est le choix le plus pertinent. Que ce soit les manettes adaptées, le système de liaison avec la PS5 ou encore les grands titres vidéoludiques, il s’agit du meilleur choix pour ce type d’expérience VR.