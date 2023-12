Connectez-vous à la communauté sportive mondiale avec Strava

Strava, l’application adulée par plus de 100 millions de sportifs à travers le monde, vient de franchir une étape significative avec le lancement de sa nouvelle fonctionnalité, la messagerie Strava.

La messagerie Strava au cœur de l’action sportive

Lorsque la recherche démontre que la performance sportive s’amplifie en groupe, Strava répond à cette dynamique en introduisant une messagerie dédiée. Cette fonctionnalité, très attendue, offre aux athlètes un moyen efficace de coordonner leurs aventures, de trouver inspiration et conseils, et de partager leurs itinéraires, le tout au sein d’une plateforme unique.

Inspirez-vous, motivez-vous et célébrez les exploits

« L’introduction de la Messagerie marque une étape importante pour Strava », déclare Zipporah Allen, Chief Business Officer de Strava. « Très attendue, cette fonctionnalité de messagerie renforce ce qui fait la spécificité de Strava au cœur de l’action sportive : une communauté mondiale reposant sur des connexions authentiques. Elle souligne également notre volonté inébranlable de donner la priorité à l’expérience des athlètes »

Les outils puissants de la messagerie de Strava

La première version de la messagerie Strava est désormais disponible. Une version proposant deux outils principaux : les messages directs et les messages de groupe. Ces fonctionnalités facilitent la coordination, la mise en relation et la célébration des réalisations et progrès de chacun. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo.

Les caractéristiques intégrées à la Messagerie Strava incluent le partage d’itinéraires et d’activités, la personnalisation des messages de groupe pour une expérience plus personnelle, ainsi que des interactions amusantes permettant aux athlètes de se motiver mutuellement.

Paramètres personnalisés pour une expérience sur mesure

La Messagerie Strava comble le fossé entre la planification d’une activité et l’engagement réel des participants. Elle incarne l’engagement de Strava à fournir aux athlètes les outils nécessaires pour dynamiser la communauté et transformer l’expérience sportive.

Les utilisateurs de Strava peuvent personnaliser les paramètres de la Messagerie en fonction de l’expérience souhaitée, décidant de recevoir des messages d’abonnements, d’abonnés mutuels, ou d’aucune personne, offrant ainsi une expérience sur mesure. Connectez-vous, partagez, motivez-vous et célébrez les succès sportifs avec la Messagerie Strava.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.