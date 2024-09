Les meilleurs scooters électriques 50cc

On aime Système de freinage CBS

Silencieux On aime moins Manque de connectivité

Brumaire 3000 W Mariage parfait entre le style rétro et la modernité

La marque française Brumaire propose un scooter électrique connecté de qualité pour une expérience de conduite simplifiée et agréable. Muni d’un moteur Bosch de 3000W, le scooter Brumaire 50cm3 possède deux batteries amovibles et légères. Chacune d’entre elles étant de 1.2KW, l’engin dispose d’une autonomie pouvant atteindre 80 km.

Parfaitement adapté à une utilisation en ville, le deux-roues est équipé d’un système antivol avec une application connectée et un tracker GPS. Il dispose également d’un port USB intégré pour vous permettre de recharger votre smartphone. Ainsi, ce modèle vous permet de bénéficier de tous les avantages d’un scooter électrique à un prix abordable.

De plus, la marque met à votre disposition un service de livraison à domicile, un réseau de garage et un service client réactif pour répondre à vos besoins. Pour aller plus loin dans votre satisfaction, les concepteurs vous permettent également de personnaliser la couleur (vert, bleu, noir) et la selle de votre scooter.

Caractéristique techniques