Les imprimantes portables, de plus en plus plébiscitées, présentent plusieurs avantages. En effet, vous pouvez les emporter avec vous et grâce à leur petite taille, elles n’encombrent pas et ne requièrent pas beaucoup d’espace de rangement.

Mis à part leur côté pratique, les imprimantes portables procurent un confort d’utilisation satisfaisant. Équipements fiables en tout temps, ils peuvent traiter des documents même sur la route, à bord de votre véhicule.

Encore mieux, il est possible d’accoupler le dispositif avec votre smartphone pour imprimer des photos ou des fichiers importants. Et malgré sa taille réduite, une imprimante portable peut très bien répondre à vos exigences en termes de qualité d’impression. Toutefois, cela dépendra de sa gamme et de la marque que vous avez choisie. Justement, nous avons répertorié une liste des meilleures imprimantes portables pour vous aider dans vos recherches.

Le Brother PocketJet PJ-773 Sa technologie thermique procure à cette imprimante de poche un avantage net et compétitif. Il s’agit d’un modèle dont la vitesse d’impression atteint les 8 ppm. Capable d’assurer une impression sur des papiers A4, cet équipement est apprécié pour sa légèreté (avec un poids plume de 0.5 kg). Ces imprimantes portables de la gamme PJ-773 peuvent, entre autres, effectuer des impressions détaillées. Et grâce à leur fonction thermique mono, l’usage d’encre ne sera plus nécessaire. En optant pour la technologie d’impression thermique sans encre, Brother a réduit l’imprimante à la taille d’une petite baguette. Ce qui en fait un appareil de poche parfait pour les déplacements en voiture ou en avion. En revanche, le papier thermique (assez coûteux) reste l’unique élément imprimable sur le PocketJet PJ-773. Mais cela vous garantira une qualité d’impression beaucoup plus optimisée. Livré avec un adaptateur secteur et une batterie, l’appareil peut s’utiliser n’importe où. Il suffit d’activer son Wi-Fi pour déclencher les impressions. Un mini-port USB est, par ailleurs, disponible pour les connexions avec smartphone ou autres supports IOS. Ces imprimantes portables fonctionnent assez rapidement, notamment pour les impressions en noir et blanc. Les documents affichent des caractères clairs, nets et détaillés. Caractéristique techniques Technologie d’impression : Impression thermique directe.

Résolution d’impression : Jusqu’à 300 dpi.

Connectivité : USB 2.0 et Wi-Fi.

Vitesse d’impression : Environ 8 pages par minute.

Compatibilité : Prend en charge les appareils sous Windows, macOS, iOS et Android L’Epson WorkForce WF-110 Les imprimantes portables de la marque Epson vous feront bénéficier d’une impression en couleur. Il s’agit d’appareils à jet d’encre qui profitent d’une vitesse d’impression jusqu’à 7 ppm. Ils peuvent traiter des papiers format A4, mais ne détiennent aucun duplex automatique. Ce qui veut dire que son mode de chargement se réalise uniquement via USB. La marque Epson a réussi à combiner, dans ce modèle portable de 1,6 kg, toutes les fonctionnalités qu’on attend d’une imprimante en couleur. Faisant profiter d’une qualité d’impression à haute résolution, l’appareil peut se tenir dans une mallette ou dans un sac à main. Il utilise 4 petites cartouches d’encre pour effectuer des impressions jusqu’au format A4. Avec les imprimantes portables WorkForce, vous obtiendrez des documents à caractères très nets et colorés de 5 760 x 1 440 dpi. Ces équipements présentent, en outre, un boîtier en plastique, convenablement texturé. Cette caractéristique assure une adhérence optimale lorsqu’on les déplie. Ils deviendront, pour vous, les appareils de choix pouvant contenir jusqu’à 20 feuilles. En cas d’épuisement de la batterie lithium-ion, vous pouvez entre autres, alimenter l’imprimante via son chargeur ou son port USB. Par rapport aux autres modèles portables, celui-ci n’imprime pas rapidement. Mais la qualité de ses impressions compense largement ce détail. Caractéristique techniques Résolution d’impression : 5760 x 1440 dpi

Vitesse d’impression : Environ 3,5 ppm en noir et 2 ppm en couleur

Poids : Environ 1,6 kg

Connectivité : Wi-Fi Direct, USB

Capacité de batterie : 200 pages par charge complète

Canon PIXMA TS9550 Les imprimantes portables Canon PIXMA TS9550 se distinguent par leur polyvalence et leur capacité à offrir une qualité d’impression proche de celle d’un modèle de bureau. Avec une vitesse d’impression pouvant atteindre les 15 ppm en noir et blanc, cet appareil se place parmi les plus rapides de sa catégorie. Malgré cela, son poids de 9,5 kg en fait l’une des plus encombrantes, un facteur à prendre en compte si la portabilité est votre priorité. Toutefois, sa conception reste relativement compacte, ce qui lui permet de trouver facilement sa place sur un bureau ou une petite étagère. Le Canon PIXMA TS9550 se démarque également par sa compatibilité avec une large gamme de formats de papier, jusqu’à l’A3, une caractéristique rare pour une imprimante portable. En plus de son impression sans fil via Wi-Fi, AirPrint et Google Cloud Print, elle propose également un scanner intégré, une fonctionnalité bienvenue pour ceux qui ont besoin de numériser des documents en déplacement. Malgré ces atouts, l’absence de batterie intégrée peut s’avérer contraignante pour les utilisateurs qui souhaitent imprimer sans être connectés à une source d’alimentation. En outre, cette imprimante fonctionne avec un système à 6 cartouches d’encre, garantissant une précision exceptionnelle dans les détails des impressions photo. Cependant, le coût des consommables peut rapidement grimper, surtout pour des impressions fréquentes en couleur. Caractéristique techniques Résolution d’impression maximale : Jusqu’à 4800 x 1200 dpi.

Vitesse d’impression : 15 ppm en noir et 10 ppm en couleur.

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, AirPrint, Google Cloud Print, et Ethernet.

Taille du papier : Prend en charge jusqu’au format A3.

Capacité du bac à papier : Jusqu’à 200 feuilles.

HP Officejet 200 Capable de produire jusqu’à 10 pages par minute en noir et blanc et 7 pages en couleur, l’imprimante portable HP Officejet 200 Mobile offre une qualité d’impression allant jusqu’au format A4. Son principal atout ? Elle dispose d’une batterie intégrée, offrant la possibilité d’imprimer sans être constamment branché, un avantage certain pour les professionnels en déplacement. Pesant seulement 2,1 kg, cet équipement léger et compact se glisse aisément dans un sac ou une mallette. La HP Officejet 200 Mobile est également dotée d’une connectivité sans fil robuste, incluant Wi-Fi Direct et Bluetooth, facilitant l’impression depuis un smartphone ou une tablette sans besoin de réseau externe. En revanche, son bac à papier limité à 50 feuilles nécessite un réapprovisionnement fréquent lors d’impressions en volume. En outre, cette imprimante portable peut réaliser des impressions sur divers supports comme les enveloppes et le papier photo. Un port USB 2.0 est également intégré pour une connexion directe avec les ordinateurs, renforçant sa flexibilité. Bien que sa vitesse d’impression soit légèrement en retrait face à certains concurrents, elle demeure une option idéale pour ceux qui recherchent un appareil fiable et facile à transporter. Caractéristique techniques Résolution d’impression : Jusqu’à 4800 x 1200 dpi.

Vitesse d’impression : 10 ppm (pages par minute) en noir et blanc, 7 ppm en couleur.

Connectivité : USB 2.0, Wi-Fi Direct, Bluetooth.

Capacité du bac à papier : 50 feuilles.

Poids : 2,1 kg (batterie incluse).

Hp Deskjet 2810e All-in-One

L’imprimante HP Deskjet 2810e All-in-One se distingue comme une multifonction couleur à jet d’encre, idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une solution compacte et efficace. Capable de produire jusqu’à 7,5 impressions par minute en noir et blanc et 5,5 en couleur, elle supporte des formats allant jusqu’au A4 (216 x 297 mm). Un avantage notable de cette imprimante réside dans son intégration du service HP+, offrant des solutions d’impression connectées et une gestion simplifiée des consommables via Instant Ink. Pesant seulement 3,42 kg, cette imprimante tout-en-un s’adapte facilement à un usage domestique ou de bureau. Grâce à son panneau de commande intuitif, elle permet la numérisation, la copie et l’impression avec une grande simplicité. L’absence de fonctionnalités avancées comme Alexa ou un chargeur automatique de documents est compensée par sa connectivité Wi-Fi et son support de HP Smart, permettant de gérer vos documents depuis un smartphone ou une tablette. Outre les impressions standard, l’imprimante Deskjet 2810e gère les impressions photo ainsi que celles sur enveloppes et étiquettes. Bien que l’imprimante ne dispose pas d’un port Ethernet, elle se connecte sans fil via Wi-Fi Direct, AirPrint et Google Cloud Print. Le design sobre et compact de cet appareil lui permet de s’intégrer discrètement dans n’importe quel espace de travail. Caractéristique techniques Technologie d’impression : Jet d’encre thermique HP.

Résolution d’impression : Jusqu’à 4800 x 1200 dpi.

Connectivité : Wi-Fi, USB, HP Smart app.

Fonctions : Impression, copie, scan.

Vitesse d’impression : Jusqu’à 7,5 ppm (pages par minute) en noir et blanc, 5,5 ppm en couleur.

Fujifilm Instax Share SP-3 Cette imprimante de poche représente probablement un moyen plus simple de transformer des photos sur votre smartphone ou votre appareil photo Instax en impressions physiques. Grâce à sa technologie adaptée aux appareils photo instantanés, cet équipement sans encre imprime l’image sur du papier photo au format carré. En revanche, il possède peu de fonctionnalités autres que le Wi-Fi. Néanmoins, les photos produites par cette imprimante miniature de Fujifilm sont colorées et précises. Si vous souhaitez obtenir une grande impression à accrocher sur votre mur, l’usage de cet appareil est tout indiqué. Caractéristique techniques Résolution d’impression : 800 x 800 pixels (318 dpi)

Dimensions de la photo : 62 mm x 62 mm (format carré).

Technologie d’impression : Impression sur film instantané.

Temps d’impression : Environ 13 secondes par impression.

Compatibilité : iOS et Android via l’application Fujifilm Instax Share

Polaroid Hi-Print Les imprimantes portables Polaroid Hi-Print sont spécialement conçues pour transformer vos souvenirs numériques en tirages photo instantanés de haute qualité. Utilisant une technologie de sublimation thermique, elles permettent d’imprimer des photos au format carte de crédit (54 x 86 mm) en moins d’une minute. Leur point fort ? Une connexion Bluetooth pratique qui rend l’impression depuis votre smartphone incroyablement simple via l’application dédiée Polaroid Hi-Print. De plus, elles offrent des couleurs éclatantes et des impressions durables grâce à leur système d’impression sans encre. Pesant seulement 255 g, ces imprimantes ultra-portables se glissent facilement dans une poche ou un petit sac à main. En outre, elles sont accompagnées d’une batterie rechargeable, idéale pour les sessions d’impression en déplacement. Contrairement à d’autres modèles, la Polaroid Hi-Print ne propose pas de fonctionnalités d’impression A4 ou de documents standard, se concentrant uniquement sur les photos. Toutefois, grâce à sa technologie moderne et à son design compact et léger, elle séduit les amateurs de photo mobile avec sa simplicité et son efficacité. Par ailleurs, elle fonctionne exclusivement avec des cassettes de papier photo Polaroid Hi-Print, limitant ainsi son usage à ce format. Cependant, sa portabilité et ses performances en font un choix idéal pour les créateurs de souvenirs en déplacement. Caractéristique techniques Technologie d’impression : Sublimation thermique.

Résolution d’impression : 291 dpi.

Taille des photos : 2,1 x 3,4 pouces (54 x 86 mm).

Connectivité : Bluetooth 5.0.

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 20 impressions par charge

Le modèle à privilégier

Avant de passer à la sélection, nous tenons à vous conseiller sur l’option adaptée pour vous garantir un achat gagnant. Le premier critère de choix à considérer est son design. Celui-ci se doit d’être moderne et on estime qu’un équipement compact profite d’une bien meilleure longévité.

En général, les imprimantes portables ne possèdent pas plus d’une connectivité filaire. Si l’on vous propose un modèle avec beaucoup de câbles, passez votre chemin. Non pas qu’il s’agit d’un équipement peu efficace, mais il serait préférable d’opter pour une version avec moins de fil, plus pratique à utiliser.

Voilà, on espère vous avoir éclairci sur les meilleures imprimantes portables du moment. Les prix des équipements diffèrent, en outre, selon leurs caractéristiques. Le Brother PocketJet se tarife aux environs de 250 euros tandis que l’Espon WrokForce, plus rapide en impression, vous coûtera en moyenne, 300 euros. Les modèles tels que Canon Pixma et HP OfficeJet sont proposés à des coûts variant entre 350 et 450 euros. Et pour obtenir un produit haut de gamme du genre de Tango HP X, il faudra payer entre 400 et 500 euros. Les prix du Fujifilm Instax Share SP-3 oscillent entre 100 et 200 euros.

