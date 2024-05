L’invasion des émojis : Apple accueille 7 recrues surprenantes

L'évolution des émojis se poursuit inexorablement. De nouvelles petites icônes s'apprêtent à faire leur entrée sur les appareils Apple.

La communication numérique est en constante évolution, et les émojis jouent un rôle crucial dans cette transformation. Ces petites icônes colorées sont devenues un langage universel, permettant d'exprimer des émotions, des idées et des concepts de manière concise et imagée. Dans cette optique, un événement majeur se profile à l'horizon pour les utilisateurs d'appareils Apple.

Les nouveaux arrivants dans le monde des émojis

Selon les dernières annonces du Consortium Unicode, responsable de la standardisation des émojis, sept nouveaux symboles feront leur entrée dans les prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation d'Apple. Parmi ces nouvelles recrues, on retrouve :

Un visage endormi , capturant l'état de fatigue et de sommeil

, capturant l'état de fatigue et de sommeil Une empreinte digitale , symbolisant l'identité et la sécurité

, symbolisant l'identité et la sécurité Un arbre sans feuilles , évoquant les cycles naturels

, évoquant les cycles naturels Une racine de légume , célébrant la diversité végétale

, célébrant la diversité végétale Une harpe , instrument de musique emblématique

, instrument de musique emblématique Une pelle , outil indispensable pour les travaux manuels

, outil indispensable pour les travaux manuels Une éclaboussure, représentant le mouvement et la dynamique

Une intégration progressive

Conformément à la stratégie habituelle d'Apple, ces nouveaux émojis ne seront pas immédiatement disponibles avec la version initiale d'iOS 18. Ils seront plutôt introduits progressivement dans les mises à jour ultérieures, suivant ainsi la tendance observée lors des précédentes versions du système d'exploitation mobile.

Parallèlement à cette annonce concernant les émojis, Apple devrait dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation phares lors de la conférence des développeurs WWDC, prévue le 10 juin prochain. Les attentes sont grandes pour les systèmes iOS 18, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS, qui apporteront sans aucun doute de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes.

