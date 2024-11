Le nouveau VTT électrique Lapierre et Alpine va vous couper le souffle

Lapierre et Alpine reviennent avec une collaboration électrisante en donnant naissance au GLP III SE. Ce VTT électrique de pointe est un hommage à la performance et au design, inspiré directement de l’Alpine A110 R.

Une collaboration qui repousse les limites

Le partenariat entre Lapierre et Alpine, initié en 2022, continue de surprendre. Après le vélo de route Aircode DRS Alpine, ces géants français de l’ingénierie innovent encore avec le GLP III SE, un VTT électrique en édition limitée. Cette machine de rêve arbore un design sublime, teinté de Bleu Racing Mat et de Noir Profond. Cette coloration rappele l’élégance de l’Alpine A110 R.

Alpine et Lapierre dévoilent leur nouveau VTT électrique haut de gamme, le GLP III SE 2024: Alpine et Lapierre continuent leur collaboration et dévoilent un nouveau VTT électrique, le GLP III SE 2024, qui s’inspire, selon les déclarations de la marque au… https://t.co/0DxklMYZHJ — Planète Renault (@PlaneteRenault) August 28, 2024

Chaque élément de ce VTT a été soigneusement pensé pour allier style et fonctionnalité. D’ailleurs, les artisans-designers ont utilisé le carbone UD SLI, un matériau composé de fibres unidirectionnelles IM/VHM. Ce choix garantit une agilité, une réactivité et une robustesse exceptionnelles, en écho aux performances de l’A110 R. La synergie entre ces deux marques offre un produit d’exception, taillé pour l’aventure et l’adrénaline.

Un VTT conçu pour la gravité

Le GLP III SE repose sur le concept révolutionnaire de 2017, le Gravity Logic Project (GLP). Cette approche novatrice a transformé la perception du VTT électrique en se concentrant sur le rééquilibrage et l’abaissement des masses pour un centre de gravité optimisé. Cette innovation unique se traduit par une direction plus légère et un pilotage précis. Cela offre une expérience de conduite sans égal.

Lapierre a capitalisé sur cette technologie pour concevoir des vélos électriques qui se démarquent sur le marché. Le GLP III SE est l’exemple parfait de cette maîtrise technique. Avec une fourche de 170 mm, ce modèle s’oriente clairement vers l’Enduro. Cela offre ainsi des performances optimales pour les amateurs de sensations fortes et de compétitions.

Performances inégalées et technologie de pointe

Côté moteur, le GLP III SE intègre le Bosch Performance Line CX Race, une série limitée qui élève la puissance grâce à son mode Race. La batterie externe amovible de 725 Wh assure une autonomie impressionnante, idéale pour les longues sessions d’Enduro. Cette conception simplifie aussi l’entretien et le rechargement. D’ailleurs, cela prouve que Lapierre sait allier efficacité et innovation.

Inspiré de l'Alpine A290, le GLP III SE 2024 combine style et performance. Moteur Bosch, batterie 800 Wh, transmission Shimano : le vélo parfait pour les aventuriers modernes (et fortunés). 🚴⚡ #Lapierre #Alpine https://t.co/OYRhl0JSDC — Cleanrider (@cleanrider) August 29, 2024

La gamme GLP se veut de plus en plus compétitive. Ceci reflète l’évolution du marché et des attentes des passionnés de VTT. Chaque détail, de la géométrie aux composants, a été optimisé pour offrir des sensations inoubliables. Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL), ce VTT électrique unique est en vente chez Lapierre et via son site de e-commerce.

Un modèle en édition limitée

Ce VTT d’exception, produit à seulement 300 exemplaires, promet de séduire les amateurs de technologie et de sports extrêmes. Lapierre et Alpine démontrent une fois de plus leur capacité à repousser les frontières de l’innovation en offrant un vélo électrique aux caractéristiques inégalées. L’association de leur expertise et de leur passion pour la performance promet de faire vibrer tous les aventuriers sur les sentiers les plus exigeants.

Si vous cherchez un investissement en gravité qui allie haute technologie et élégance, le GLP III SE se positionne comme un choix incontournable. Préparez-vous à repousser vos limites, car ce VTT ne laisse rien au hasard.

