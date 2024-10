Découvrez la nouvelle collection WASHED de Skullcandy en édition limitée

Depuis le 15 octobre, Skullcandy propose sa nouvelle collection Washed. Inspirée par l’esthétique des vêtements de travail aux teintes usées et délavées, cette série limitée réunit quatre produits emblématiques. Il y a l’enceinte Ounce +, le casque Crusher Evo ainsi que deux paires d’écouteurs, les Smokin’ Buds et les Set. Ces nouveautés allient look urbain et performance sonore. Ils s’adressent aux amateurs de musique en quête d’un style affirmé.

Un casque immersif et une enceinte conçue pour l’extérieur

Le Crusher Evo, proposé au prix de 199,99 €, se distingue par son système Crusher Bass, une technologie immersive qui permet d’ajuster les basses selon ses préférences. « Ressentez les basses comme jamais auparavant », promet la marque. Ce casque garantit une immersion sonore exceptionnelle, idéale pour plonger pleinement dans ses films ou playlists préférés. L’enceinte Ounce +, à 34,99 €, mise sur la robustesse et la facilité d’utilisation. Elle s’adresse à ceux qui aiment partager leur musique en extérieur. Résistante aux intempéries et dotée d’une sangle intégrée, elle peut facilement se connecter à d’autres enceintes Skullcandy via Bluetooth. Légère et facilement transportable, cette enceinte portable s’impose comme un allié indispensable pour les sorties en plein air.

Écouteurs filaires et sans fil : entre élégance et simplicité

La collection Washed propose également deux modèles d’écouteurs. Les Smokin’ Buds, au prix de 44,99 €, sont des écouteurs sans fil dotés d’un son clair et équilibré, capables de satisfaire les audiophiles. Leur design moderne et leur micro intégré dans chaque écouteur les rendent parfaitement adaptés à un usage quotidien. De leur côté, les écouteurs Set, également disponibles à 44,99 €, misent sur une ergonomie simplifiée et une qualité audio sans compromis. Leur conception polyvalente en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent avant tout une utilisation pratique et fonctionnelle.

Des options de couleurs et des points de vente diversifiés

Les produits de la collection Washed sont proposés en trois couleurs : Denim, Rose et Tan. Disponibles sur le site Skullcandy.com et chez certains détaillants, ces accessoires sont pensés pour répondre aux goûts variés des amateurs de musique et de style urbain. Les prix vont de 34,99 € à 199,99 €, la collection Washed se veut accessible avec des performances de haut niveau. Skullcandy renforce ainsi son positionnement. Je pense que la marque combine esthétique et technologie avec cette sélection. Elle séduit aussi bien les amateurs de musique que les passionnés de mode urbaine.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.