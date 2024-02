[BON PLAN] – Saisissez le lampadaire LED Briloner Leuchten à prix réduit !

Illuminez votre espace avec élégance grâce au lampadaire LED Briloner Leuchten. Découvrez un mariage parfait entre esthétisme moderne et fonctionnalité innovante, le tout à un prix exceptionnellement réduit.

Offre à ne pas manquer!

Le prix du lampadaire LED Briloner Leuchten est à seulement 123,00 euros au lieu de 135,75 euros. Et pour rendre votre achat encore plus accessible, facilitez-le avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement 31,46 euros par versement, frais inclus. Transformez votre espace de vie avec ce lampadaire pour découvrir l’équilibre parfait entre style, fonctionnalité et économies.

Les détails techniques du lampadaire

Une lueur moderne pour votre intérieur

Plongez dans une ambiance chaleureuse avec le lampadaire Briloner Leuchten. Sa conception moderne en nickel mat apporte une touche d’élégance à votre salle de séjour ou salle à manger. La tête 3 en 1 modulable, montée sur pivots, offre une flexibilité sans précédent pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.

Lumière personnalisée, confort intense

Avec un flux lumineux maximal de 2000 lumens et une température de couleur de 3000 kelvins, la lampe principale émet une lumière claire et chaude. Elle crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le variateur tactile permet de régler l’intensité, tandis que la liseuse flexible (300 lm) vous invite à profiter de moments de lecture relaxants.

Qualité garantie et engagement social

Le lampadaire LED Briloner Leuchten est un éclairage de qualité. Il est suffisamment testé en laboratoire. En tant que membre de la BSCI, Briloner Leuchten s’engage socialement pour respecter les normes minimales dans ses chaînes d’approvisionnement.

Design actuel, technologie de pointe

L’équipe de design hautement qualifiée et les techniciens experts travaillent de concert pour offrir un lampadaire LED exceptionnel qui allie un design actuel à une technologie de haute qualité. C’est bien plus qu’une simple source de lumière, c’est une pièce maîtresse de votre décor.

Découvrez d’autres offres promotionnelles ici.