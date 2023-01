JUNG_E : La fin du film de science-fiction de Netflix expliquée

JUNG_E a offert une fin déchirante à son public, mais celle-ci suscite aussi des interrogations. Trouvez l’explication de cette conclusion dans notre débrief.

Il était la grande nouveauté coréenne annoncée pour ce mois-ci sur Netflix. Le film est désormais disponible sur l’incontournable plateforme de streaming américaine. JUNG_E, c’est le tout récent blockbuster de Yeon Sang-ho. Un film de science-fiction qui – comme les œuvres culte du genre dont il est inspiré – se penche sur les fondements philosophiques de ce que cela implique d’être humain. Ces œuvres suscitent davantage de questions qu’elles n’apportent de réponses. La fin de cette réalisation de Yeon n’échappe pas à cette règle.

La genèse du projet JUNG_E

Dans un futur proche post-apocalyptique, une spécialiste de l’intelligence artificielle et son équipe ne ménagent pas leurs efforts pour cloner le cerveau d’un héros de guerre. Ce dernier n’est autre que la mère de la chercheuse à la tête du projet. L’aboutissement du projet JUNG_E est capital, puisque celui-ci doit mettre un terme à la guerre civile.

L’introduction du film situe le début de l’intrigue en 2194. La Terre est devenue une planète inhabitable à cause du changement climatique. Les derniers survivants de l’humanité vivent dans de gigantesques abris artificiels. La nature humaine étant ce qu’elle est, une guerre civile éclate alors entre les survivants. Celle-ci verra la courageuse capitaine Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) devenir son plus grand héros. Mais Jung-yi tombe lors de sa dernière mission. Gravement blessée, la combattante est plongée dans le coma afin de garantir sa survie. Sa hiérarchie obtient l’autorisation de sa famille de télécharger sa conscience en intelligence artificielle. C’est le début du projet JUNG_E.

Jung-yi enfermée dans une boucle infernale

Le but du commandement n’est pas tant de préserver la mémoire de son illustre héros, mais d’exploiter son expérience de la guerre pour concevoir l’arme ultime. Le commandement veut une armée entière de JUNG_E pour faire basculer le conflit en sa faveur. L’histoire se poursuit ainsi 35 ans après la disparition de Jung-yi. Sa fille – Yun Seo-hyun (Kang Soo-yeon) – est entretemps devenue la référence en matière de recherche sur l’intelligence artificielle. Elle se retrouve à la tête du projet pour finaliser la transition de sa mère.

La conscience de Jung-yi est enfermée dans la simulation de sa dernière mission qui tourne en boucle. La phase doit être un succès pour permettre de cartographier son cerveau dans son intégralité. Mais la simulation échoue à chaque fois, le projet JUNG_E ne progresse pas.

Le projet échoue, JUNG_E libérée !

L’héroïque capitaine Yun Jung-yi se voit offrir une seconde vie grâce à l’intelligence artificielle.

Seo-hyun découvre que le cancer qui la handicapait pendant son enfance est revenu. Les souffrances subies par sa mère lui pèsent également sur la conscience. Il est important de savoir que le gouvernement propose 3 options de clonage de la conscience : Type A, Type B et Type C. Notez aussi que le Type C est l’option la moins coûteuse. Cependant, la personne qui en bénéficie n’a plus aucun droit sur sa conscience. Seo-hyun découvre que sa famille avait signé pour une transition de Type C. Ce détail aura un impact majeur dans la conclusion du film.

La guerre civile prend fin quand les forces impliquées arrivent à s’entendre sur un armistice. Le laboratoire chargé du projet JUNG_E abandonne ses ambitions militaires. Ne voulant pas que sa « mère » devienne un simple robot domestique dénué d’humanité, Seo-hyun la fait s’évader. Elle détruit également toutes les données de recherche. Il s’ensuit une course poursuite où un tir touche mortellement la scientifique. Dans son dernier soupir, elle exhorte le clone robotique de sa mère à l’abandonner et survivre.

Cette conclusion ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Ces dernières seront probablement à découvrir dans des suites éventuelles. Cependant, il y a la certitude que JUNG_E n’est plus prisonnière de la simulation de sa dernière mission. Une nouvelle vie commence pour la légendaire capitaine.

