Pourquoi installer sa TV au-dessus de la cheminée est une mauvaise idée

Trouvez-vous aussi que positionner votre smart TV au-dessus de la cheminée est une bonne idée ? En vérité, c’est une mauvaise idée.

Il est si fréquent de voir une TV suspendue au-dessus d’une cheminée que vous pouvez être tenté de croire que c’est une bonne idée. Ce n’est toutefois pas le cas. Voici les raisons faisant de ce choix, une mauvaise idée.

La chaleur et l’électronique ne font pas bon ménage

La chaleur est l’un des principaux facteurs fréquemment incriminés lors d’une défaillance électronique. Si vous avez déjà eu un téléphone qui a tendance à chauffer, alors vous avez une expérience plus claire du sujet. La chaleur élevée induit en effet une diminution de la résistance impliquant une augmentation des tensions. Ce souci de chaleur est l’une des raisons faisant que les ordinateurs sont tous équipés de ventilateur. Les téléviseurs sont cependant rarement équipés de ventilateurs. Personne ne veut entendre un ventilateur ronronner lorsqu’il regarde son émission préférée.

Cependant, les foyers dégagent beaucoup de chaleur, car c’est après tout leur objectif initial. Et si vous mettez votre TV juste au-dessus de votre cheminée alors elle sera exposée aux variations de température. Ses composants internes peuvent subir des cycles d’expansion et de contraction qui provoqueront plus tard une défaillance.

Sans oublier que la fumée peut se déposer en une pellicule sur les composants à l’intérieur d’un meuble de télévision. Cette pellicule va s’épaissir avec le temps. Cela va aussi provoquer une surchauffe de la TV.

Questionné sur ce sujet, un expert de l’installation de chez A/V Dgital Connex de Portland a donné son avis personnel. Selon lui, pour éviter tous les désagréments par rapport à la chaleur de la cheminée, il faut opter pour un foyer électrique. Ce foyer devrait être maintenu en mode flamme.

Disposer sa TV au-dessus de la cheminée peut provoquer des soucis de santé

En plaçant votre TV au-dessus de votre cheminée revient à déplacer l’image visionnée bien au-dessus du niveau de vos yeux. Vous devrez donc basculer la tête vers l’arrière pour la voir. Il est donc fort probable que vous finirez avec un torticolis, des migraines chroniques…

Brad Simpson, physiothérapeute et directeur de la clinique Life’s Work Physical Therapy, traite des patients souffrant de problèmes musculo-squelettiques. Cet expert en ergonomie affirme que s’asseoir fréquemment dans une position non naturelle peut avoir sur le long terme, des répercussions néfastes durables.

Selon cet expert, en plaçant votre TV au-dessus de votre cheminée, vous allez compromettre les muscles stabilisateurs profonds du cou. Cela génère une force douloureuse de cisaillement qui affecte votre colonne vertébrale mi-cervicale. Vous perdrez ensuite la capacité de stabiliser votre cou. Cette mauvaise posture altère aussi votre respiration qui nous pousse à surutiliser certains muscles. En tout cas, ce n’est pas la peine.

Au moins six degrés de séparation d’une belle image

La matrice LCD est constituée de nombreux obturateurs qui sont de petites fenêtres à volets. Ces obturateurs s’ouvrent et se ferment pour laisser passer le rétroéclairage du téléviseur. Le souci avec ces fenêtres est qu’elles ont un faible angle de vision idéale. Leur sweet spot est en effet au centre. Si vous vous déplacez trop à gauche ou à droite, en haut ou en bas, vous ne percevez qu’une fraction de la lumière produite. Le résultat est que l’image perçue est délavée et sans vie. La qualité est bien en dessous de ce que vous avez en tête lors de l’achat de votre téléviseur.

Vous pouvez toutefois atténuer le problème en achetant un support mural incliné vers le bas. Cela vous donnerait une vue plus perpendiculaire de l’écran. Ce support rapprochera aussi l’écran du niveau de vos yeux. La luminosité, la saturation de couleurs et de contrastes en seront optimisées.

Vous pouvez aussi vous acheter un téléviseur OLED. Ce modèle a un angle de vue presque infini, et ce, quelle que soit la hauteur à laquelle vous allez la positionner. Si vous ne voulez pas un TV OLED, vous pouvez toujours vous rabattre sur un téléviseur LED utilisant un panneau LCD IPS. Ces derniers ont un angle de vision plus large.

Ce n’est point stylé

Selon Hullinger de Garrison Hullinger Interior Design, installer sa TV au-dessus de la cheminée, n’est pas du tout stylé. Or, près du quart des nouvelles constructions sont déjà toutes pré-câblées pour cette configuration. Hullinger conseille dans ces cas d’opter un téléviseur pouvant aussi faire office de cadre d’art lorsque vous ne le regardez pas. Vous avez notamment les téléviseurs The Frame et The Serif de Samsung, le téléviseur OLED de la série Gallery de LG…

Quelques conseils pour tirer le meilleur parti de la position TV au-dessus de la cheminée

Vous persistez à positionner votre TV au-dessus de votre cheminée ? Voici quelques conseils qui vous permettront de tirer quand même profit de cette configuration :

Diminuez la température à laquelle est exposée votre TV : Pour ce faire, installez un manteau au-dessus de votre cheminée ou utilisez des ventilateurs intégrés.

: Pour ce faire, installez un manteau au-dessus de votre cheminée ou utilisez des ventilateurs intégrés. Assoyez-vous assez loin de l’écran : Plus vous serez loin de votre téléviseur, moins vous aurez à tendre le cou.

: Plus vous serez loin de votre téléviseur, moins vous aurez à tendre le cou. Relaxez-vous : Visionnez vos émissions depuis une position inclinée pour éviter d’avoir à tendre le cou.

: Visionnez vos émissions depuis une position inclinée pour éviter d’avoir à tendre le cou. Utilisez un support mural inclinable ou motorisé : La modification de l’angle du TV peut améliorer la qualité de l’image en vous offrant une vue plus directe de l’écran.

: La modification de l’angle du TV peut améliorer la qualité de l’image en vous offrant une vue plus directe de l’écran. Optez pour un téléviseur OLED ou LED : Ces modèles offrent une image de haute qualité tout en posant moins de soucis d’angle de vision.

: Ces modèles offrent une image de haute qualité tout en posant moins de soucis d’angle de vision. N’allumez pas votre cheminée tout en regardant la télévision : Le scintillement du feu et la luminosité de votre écran peuvent rapidement fatiguer vos yeux.

: Le scintillement du feu et la luminosité de votre écran peuvent rapidement fatiguer vos yeux. Confiez l’installation à un professionnel de ce domaine : Un spécialiste de l’installation saura gérer au mieux les câbles pour une installation plus appropriée pour tirer le meilleur parti de votre installation TV.