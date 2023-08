Ils tombent amoureux d’une IA : rêve ou cauchemar ?

Découvrez comment de plus en plus de personnes tombent amoureux de l’IA, alors qu’elle joue au Cupidon dans le monde réel ou presque !

Après avoir infiltré les recoins les plus reculés d’Internet, l’intelligence artificielle relève désormais un nouveau défi, celui de faire tomber amoureux les gens par IA. Révolutionnant les sites de rencontre traditionnels, l’IA est aujourd’hui au cœur des nouvelles applications de rencontres à l’instar de Blush, Aimm, Rizz et Teaser AI. Se présentant sous forme de partenaires fictifs ou jouant le rôle de coachs en amour, l’IA est en passe de chambouler les rencontres amoureuses, mais jusqu’à quel point ?

Pourquoi les sites et applications de rencontre s’intéressent de plus en plus à l’intégration de l’IA pour faire tomber amoureux les gens depuis leurs sites ? Tout simplement pour offrir une meilleure expérience utilisateur. En effet, selon une enquête effectuée par Pew Research au cours de cette année, plus de la moitié des adultes de moins de 30 ans, ayant recours à ces sites déclarent être insatisfaits.

C’est pourquoi, afin de limiter, voire éviter les mauvaises expériences, l’IA vienne à la rescousse ! La technologie pourra aller plus loin, en multipliant la chance de retrouver le grand amour, si affinité.

Comment ? Grâce à des outils qui permettent de calculer les compatibilités et affinités amoureuses à partir de tests de personnalité et bien d’autre encore, que seul l’IA peut faire. Et comme l’intelligence artificielle ne s’arrête pas aux calculs, elle arrive également à proposer des réponses attrayantes aux questions qu’un partenaire potentiel puisse poser. Magique n’est-ce pas !

Une application qui s’appuie sur l’intelligence artificielle mais jusqu’à quelle limite ?

Si pour certains, le fait d’intégrer l’IA dans les sites et applications de rencontre est une aubaine, pour d’autres cela reste un moyen de tricher, surtout dans le sacrosaint de l’amour. Parler avec une personne qui utilise des conversations générées par l’IA semble être perturbant. Sauf que lorsque vous entendez la déclaration de Dmitri Mirakyan, cofondateur de l’application de conversation de rencontre YourMove.AI. à CNN sur le sujet, il se peut que vous allez changer d’avis.

Selon lui, les applications animées par l’IA pour tomber amoureux permettent aux gens de se sentir moins solitaire. Vous pouvez vous en servir tel un GIF ou un Mème que vous allez adopter et personnaliser en fonction de vos besoins. Il faut croire que l’utilisation de l’IA dans les rencontres en ligne séduit de plus d’utilisateurs.

Lors d’une étude qu’elle a mené, la société Kaspersky, spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée affirme que 75 % des utilisateurs d’applications de rencontres seraient favorables à l’utilisation de ChatGPT, le chatbot alimenté par l’IA afin de converser sur les sites de rencontre.

Des idées d’applications alimentées par l’IA pour tomber amoureux !

Si vous êtes tentées d’utiliser ces applications de rencontre basées sur l’intelligence artificielle mais que vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez essayer Rizz.app, Iris, Aimm ou encore YourMove.AI. Ces applications vous permettront d’entamer et maintenir une conversation en toute simplicité et bien plus encore.

Effectivement, certaines applications vont bien au-delà d’une banale conversation. Vous pouvez les utiliser pour effectuer des captures d’écran, télécharger des réponses générées par l’IA, ou mieux encore, savoir si vous devez vous engager avec la personne ou non. Que vous soyez un introverti ou que vous avez de la difficulté à aller vers les autres, ces applications vous seront d’une grande aide.

Comme la technologie ne connaît pas de limites, d’autres applications de rencontre à l’instar de Teaser.AI sont beaucoup plus sélectifs. En effet, avant de vous engager dans une conversation avec un quelconque partenaire potentiel, vous pouvez laisser la place à votre bot. Si le courant passe entre votre bot et celui de la personne avec qui vous souhaitez flirter, vous pouvez prendre la relève. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à laisser l’IA trouver votre âme-sœur à votre place ?