Iconique, cette voiture électrique qui a marqué son temps ne sera plus produite ! 

Après une courte période sur le marché, la petite voiture électrique Honda e est déjà un modèle abandonné en Europe. Cette décision a été largement influencée par les chiffres de vente relativement faibles.

Bien que la Honda e ait attiré de nombreux nouveaux clients, le voyage de cette voiture électrique en Europe touche à sa fin. La marque japonaise ne donne aucune raison pour expliquer l’arrêt des ventes. Cependant, les données allemandes donnent un indice de cette décision. Seules deux Honda E ont été immatriculées en Allemagne au mois d’octobre, pour un total de 101 pour l’année.

Honda retire la Honda e-Hatch du marché européen

La Honda E a fait ses débuts en Europe en 2020, avec une édition spéciale sortie en 2022. Cependant, avec seulement 50 unités disponibles dans toute l’Europe, cela n’a pas permis de stimuler les ventes de manière significative. D’ailleurs, la dernière activité notable de la voiture en Europe a été sa participation à un projet pilote V2G en 2022.

Honda ne donne aucune raison pour justifier l’arrêt des ventes. D’autre part, un coup d’œil aux statistiques allemandes suggère que la Honda E n’était peut-être pas rentable sur le plan commercial. En fait, l’autorité fédérale allemande des transports motorisés (KBA) a indiqué qu’en Allemagne, 2 Honda E ont été nouvellement immatriculées en octobre 2023. Au total seulement 101 unités ont été immatriculées cette année. Pour l’instant, il n’y a aucun plan pour un successeur direct dans le segment des petites voitures électriques.

Le retrait du marché peut être attribué à une combinaison de facteurs. Notamment la demande et les coûts de production. Certes, la Honda E, avec son design rétro et son intérieur moderne, a été bien accueillie avant même sa présentation. Cependant, avec un prix de base de 39 900 euros, cette petite voiture de 3,63 m de long était très chère. En plus, avec sa batterie de 35,5 kWh, elle ne pouvait atteindre qu’une autonomie de 220 kilomètres. Et ce, en pratiquant généralement beaucoup moins.

Honda mise sur le SUV électrique

Le retrait de la Honda E met en lumière les défis auxquels font face les constructeurs automobiles sur le marché concurrentiel de la voiture électrique. Il souligne également la réorientation stratégique de Honda vers des modèles ayant un plus grand potentiel commercial.

Le communiqué de presse officiel précise que la marque nippone continuera d’intensifier ses efforts en matière d’électrification dans la région européenne ». Le SUV électrique e:Ny1 deviendra à l’avenir le BEV de Honda en Europe. En guise de comparaison, ce SUV électrique a enregistré en octobre 2023 21 nouvelles immatriculations en Allemagne et 189 véhicules depuis le début de l’année 2023.