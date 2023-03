Comment Hyundai simplifie la recharge des voitures électriques avec un robot

Le constructeur automobile coréen Hyundai a mis au point un robot de recharge automatique (ACR). Celui-ci est capable de communiquer avec un véhicule électrique, d’ouvrir le port de charge et d’y insérer un câble.

On a toujours su que les robots remplaceront un jour les pompistes. Hyundai vient de mettre au point un robot autonome pour recharger les voitures électriques. Ce robot permet de réduire les tâches du conducteur d’un véhicule électrique.

Hyundai propose son robot de recharge pour les voitures électriques

Des ingénieurs travaillant pour Hyundai Motor Group en Corée du Sud ont développé un robot de charge entièrement automatique, appelé ACR en abrégé. L’ACR ressemble à un chariot géant auquel est attaché un bras, mais malgré son apparence plutôt simple, la machine est assez compliquée. Il a fallu près d’un an à une équipe d’ingénieurs pour passer d’un prototype CGI à une unité de travail, qui a maintenant été testée et évaluée dans une borne de recharge spécialement conçue pour les véhicules électriques.

Le robot de charge automatique utilise une technologie de contrôle appliquée par un algorithme d’intelligence artificielle. Il s’appuie sur une caméra 3D pour brancher le chargeur dans le port. En outre, il fonctionne de manière fiable en cas de mauvais temps et peut franchir des obstacles potentiels.

Une vidéo récemment publiée montre comment cela fonctionne en pratique, avec la recharge de la berline IONIQ 6 de Hyundai. La vidéo commence dans le parking, sur une borne de recharge pour véhicules électriques. Il suffit au conducteur d’activer la fonction de stationnement autonome. Une fois que la voiture est dans la place de stationnement désignée, l’ACR prend le relais.

Une fois le véhicule arrêté, le robot communique avec lui pour ouvrir le port de charge. Une caméra montée à l’intérieur du port calcule l’emplacement exact où l’ACR doit se trouver et l’angle requis pour l’approche.

Le robot prend ensuite le chargeur et le branche sur le port de la IONIQ 6. L’ACR semble surveiller l’environnement et avertit tout passant de ne pas traverser trop près du véhicule ou près du câble de charge. Une fois la charge terminée, le robot débranche le câble et la voiture envoie une notification au conducteur indiquant que la batterie a été rechargée.

Un robot capable de tout faire, du début jusqu’à la fin

Selon le constructeur sud-coréen, l’ACR fonctionne de manière fiable dans tous les environnements peut les conditions météorologiques. Hyundai Motor Group prévoit qu’un tel système pourrait aider les humains dans un avenir assez proche. Il permettrait de résoudre les problèmes d’accessibilité et les inconvénients rencontrés par certains conducteurs de véhicules électriques, en particulier dans les environnements sombres.

En théorie, il pourrait être utilisé dans les parkings pour recharger plusieurs véhicules de manière séquentielle. Une autre application pourrait être la recharge des véhicules autonomes.

Hyundai présentera l’ACR en action lors du salon de la mobilité de Séoul 2023. À noter que ce robot n’est pas le premier projet de ce type. En effet, on a déjà vu divers concepts et prototypes. En particulier le robot de Volkswagen et de Tesla.

Seul l’avenir nous dira si ces solutions entreront dans la phase de commercialisation. Cela dépendra en grande partie de la demande réelle et du coût de ces robots qui, grâce aux technologies avancées, pourraient être assez importants aujourd’hui.