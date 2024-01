Hyundai booste drastiquement ses voitures électriques avec ce petit changement

Découvrez comment Hyundai Motor Group révolutionne le monde des voitures électriques grâce à un changement apparemment modeste : la jupe d’air active. En effet, cette petite innovation a un impact majeur sur l’efficacité énergétique, l’autonomie et les performances globales des véhicules électriques.

Les voitures électriques sont au cœur de la transition vers une mobilité plus propre et plus durable. Cependant, l’autonomie reste l’une des principales préoccupations des consommateurs. Le groupe Hyundai Motor répond à ce défi par une avancée innovante : la jupe d’air active. Grâce à ce petit changement, l’efficacité des voitures électriques Hyundai va être considérablement améliorée, ce qui constituera une avancée majeure dans l’industrie automobile.

Hyundai réinvente l’aérodynamisme de ses voitures électriques avec ce petit changement

La jupe d’air active de Hyundai ne se résume pas à un simple élément de design. En fait, elle représente une avancée dans la gestion des flux d’air autour des roues avant d’un véhicule. Cette technologie contrôle le flux d’air de manière dynamique dans la partie inférieure du pare-chocs. Ainsi, elle minimise les turbulences, ce qui réduit la traînée aérodynamique et améliore la consommation de carburant.

La technologie des jupes d’air actives n’est pas statique. En effet, ce changement, apparemment mineur, pourrait avoir des répercussions significatives sur les performances des voitures électriques Hyundai. En fait, elle ajuste son fonctionnement en fonction de la vitesse du véhicule. À des vitesses supérieures à 80 km/h, elle se déploie automatiquement pour optimiser l’aérodynamisme, tandis qu’à des vitesses inférieures, elle se rétracte pour éviter tout déploiement inutile. Ce fonctionnement intelligent garantit une utilisation efficace de la technologie dans des conditions de conduite spécifiques.

Impacts majeurs sur les économies d’énergie et l’autonomie

Hyundai affirme avoir testé la performance de ce changement sur sa voiture électrique Genesis GV60. Les tests ont montré une réduction significative du coefficient de traînée (Cd) de 0,008. Cette réduction de la traînée aérodynamique se traduit par une amélioration de 2,8 % de l’efficacité globale du véhicule. Concrètement, cela se traduit par une augmentation de l’autonomie d’environ 6 km à vitesse d’autoroute.

Par ailleurs, l’introduction de la jupe d’air active pourrait avoir un impact majeur sur l’ensemble de l’industrie automobile. Grâce à ses efforts pour améliorer l’aérodynamisme afin d’augmenter l’autonomie des voitures électriques, Hyundai se positionne en tant que pionnier de cette révolution. D’autres constructeurs pourraient lui emboîter le pas en intégrant des innovations similaires dans leurs futurs modèles.

Vers un avenir plus efficace pour les voitures électriques

Hyundai a déjà déposé des brevets pour ce nouveau changement et prévoit d’étendre l’utilisation de la jupe d’air active à ses autres modèles de voitures électriques. L’accent portera en particulier sur les SUV, pour lesquels l’amélioration des performances aérodynamiques peut s’avérer plus complexe.

Par son investissement dans des innovations telles que la jupe active, Hyundai Motor Group souligne également son engagement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. Les futurs modèles pourraient voir leurs performances s’améliorer considérablement, contribuant ainsi à façonner un avenir plus propre et plus efficace pour l’industrie automobile.