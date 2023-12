House of the Dragon saison 2 : tous les détails que vous avez ratés de la bande annonce

Découvrez tous ces détails épiques de la bande annonce de House of the dragon saison 2 que vous avez probablement raté dans cet article en attendant sa sortie sur grand écran !

La saison 2 de House of the Dragon sortira l’été 2024. D’ici-là, essayons de décortiquer la bande annonce afin d’avoir quelques idées sur ce qui va nous attendre l’année prochaine. Il faut croire que cette saison tournera autour de la guerre civile qui opposera les Targaryen aux Targaryen, les dragons aux dragons. Ce sera l’un des événements importants qui conduira au déclin de la dynastie pendant 300 ans. Il causera également l’absence de dragons pendant cette période. Une chose apparente dès le début de Game of Thrones et que les fans doivent tous connaître !

Bande annonce de House of the Dragon saison 2, de la tristesse à la couronne !

Dans le premier plan de la bande-annonce, on voit Rhaenyra pleurer la perte de son fils, Lucerys. Alors qu’elle désire retrouver la paix, la mort de son fils va la conduire sur un autre chemin : la vengeance et le sang. Une perte qui va hanter la reine jusqu’à la fin de ses jours.

De l’autre côté, Aegon II devient le nouveau Seigneur des Sept Royaumes. Bien qu’il soit à la tête royaume par intérim, il va prendre goût au pouvoir. La bande-annonce nous montre qu’il porte la dague de Viserys, celle qui sera utilisée des siècles plus tard pour tuer le Roi de la Nuit dans Game of Thrones.

L’armée de la Maison Hightower et la menace d’Aemond Targaryen

Dans la bande annonce de House of the Dragon saison 2, nous pouvons apercevoir l’armée de la Maison Hightower se mobiliser pour soutenir Aegon sur son trône. Le début d’une alliance entre le nouveau Roi et la prestigieuse famille de Reach. Nous avons pu découvrir dans la saison 1 la force qui a animé Aemond Targaryen dès son enfance. Dans cette nouvelle saison, il faut croire qu’il aspire au trône de fer. La bande annonce nous montre qu’il va réussir là où son frère a échoué.

Des alliances et des vengeances au prix de la mort

Dans cette bande annonce de House of the Dragon saison 2, nous avons également remarqué que les Noirs allaient forger une alliance avec les Stark. Lucerys va s’allier avec les Baratheon. Quant à que Jacaerys, il va se lier d’amitié avec Cregan Stark dans le Nord du pays. Ils seront bel et bien présents dans la saison 2 et vont venger la mort de Lucerys.

Le meurtre du fils d’Helaena et d’Aegon dans la Bande annonce de House of the Dragon saison 2

L’une des scènes les plus horribles dans cette saison sera la riposte immédiate des Noirs après le meurtre de Lucerys. Dans le livre, Daemon engage deux assassins pour infiltrer le Donjon Rouge, connu sous le nom de Blood and Cheese. Les deux hommes attaquent Helaena, comme le montre la bande-annonce, et tuent l’un des enfants d’Aegon et d’Helaena, Jaehaerys. Ce moment devrait se produire au début de la saison et pourrait être particulièrement horrible.